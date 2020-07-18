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SpaceX 载人龙飞船将于 8 月 2 日返回地球，天气仍是主要因素

2020/7/18 11:24:13来源：网易科技作者：辰辰责编：微尘评论：

据国外媒体报道，美国国家航空航天局（NASA）宇航员鲍勃 · 贝恩肯（ Bob Behnken）和道格 · 赫尔利（Doug Hurley）暂定于 8 月 2 日乘坐 SpaceX 公司的载人龙飞船返回地球。据悉，两名宇航员于今年 5 月底乘坐载人龙飞船前往国际空间站，这也是 NASA 首次通过商业太空船将宇航员送入轨道。

目前，NASA 计划让两名宇航员于 8 月 1 日登上载人龙飞船。NASA 局长吉姆 · 布里登斯汀（Jim Bridenstine）表示，他们将在 8 月 2 日的某个时候返回地面。布里登斯汀称天气将是决定返回日期的主要因素。贝恩肯和赫尔利已经在国际空间站停留了两个月的时间，期间贝恩肯进行了多次太空行走，更换国际空间站的老化电池。

宇航员返回地球也将是对载人龙飞船的最后一次重大测试，旨在验证飞船能否将人安全送回地面。载人龙飞船有一层隔热罩，在飞船快速穿过大气层时用于保护宇航员免受高温影响。载人龙飞船还配备了四副降落伞，在接近地面时会自动打开。飞船会缓缓溅落在大西洋上，随后 SpaceX 公司的一艘特殊回收船将飞船其宇航员接回。

如果一切顺利，降落将结束载人龙飞船的首次载人试飞任务。测试任务将确定能够使用载人龙飞船定期运送宇航员往返国际空间站。载人龙飞船的下一次飞行计划定于 9 月中下旬升空，将运送四名宇航员到国际空间站。但前提是此次飞船能够顺利返回地面。

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关键词：SpaceX载人龙飞船

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