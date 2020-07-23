马斯克：SpaceX 星际飞船原型或在本周首次试飞

据外媒报道，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）创立的 SpaceX 当前正在位于得克萨斯州东南部地区开发名为 Starship 的火箭系统。马斯克表示，如果 Starship 和它的 Super Heavy 火箭助推器可以实现完全重复使用，该系统会将太空火箭发射的成本降低大约 1000 倍。

但是要想实现这个目标，SpaceX 需要先证明 Starship 的核心设计是否能够正常使用。因此在过去一段时间中，SpaceX 一直都在快速进行开发、测试和原型试射工作。马斯克表示，第一个全尺寸原型 Starship 可能将在几天后试射。

有人在 Twitter 上向马斯克询问有关 Starship SN5 原型火箭的问题，对此马斯克表示：“我们将在本周晚些时候尝试发射。”

SN5 是 SpaceX 在得克萨斯州开发的最新全尺寸 Starship 原型。此前的 Starship 原型都以失败告终，有的在测试期间崩溃，还有的则发生了爆炸。每一次失败都给 SpaceX 提供了宝贵的经验。

马斯克希望 Starship 能在 2022 年执行火星货运发射任务；在 2023 年向私人消费者提供绕月服务；在 2024 年将 NASA 宇航员送到月球表面，甚至在同年开始将人类送上火星。