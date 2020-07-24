22 款游戏，《光环：无限》领衔！微软 Xbox 游戏发布会回顾

IT之家 7 月 24 日消息 今日凌晨微软举办了Xbox游戏发布会。共带来了包括 10 部全球首度公布作品、22部专为 Xbox 主机独占打造的作品、Xbox Game Studios 15个工作室成员中 9 个工作室的作品，以及多部来自合作伙伴的作品。本文将全面回顾本次发布会的内容：

⦁《光环：无限》(Xbox Game Studios, 343 Industries, 2020 年冬季上市)。游戏拥有全新的游戏机制、更大规模的战斗、前所未有的壮丽场景环境以及视觉效果。在战役模式中稳定的 60fps 帧率、数倍于前两作《光环》作品面积总和的，可供玩家自由探索的光环带，将引领玩家沉浸于士官长传奇征途的新篇章。

全球首度发布

⦁《黄昏降临时》(As Dusk Falls)(Xbox Game Studios - INTERIOR/NIGHT)。《黄昏降临时》是一款来自 INTERIOR/NIGHT 工作室的原创交互类剧情游戏。游戏故事设定在美国西南地区，讲述了有关坚韧、牺牲和过失在几代人之间的传承。故事由困在一起的两个家庭开始，随着剧情的推进，逐步演变为讲述人们在几十年间改变和成长的故事。

⦁《宣誓》(Avowed) (Xbox Game Studios – 黑曜石娱乐)。黑曜石娱乐的全新第一人称角色扮演大作，背景设定在奇幻世界 Eora。

⦁《神鬼寓言》(Xbox Game Studios - Playground Games)。传奇作品系列的全新起点。玩家可在充满神奇生物、神秘地点的世界中进行探索。《神鬼寓言》由 Playground Games 为 Xbox Series X 及 Windows 10 打造，并将登陆 Xbox Game Pass。

⦁《极限竞速》(Xbox Game Studios - Turn 10 Studios)。《极限竞速》目前正在以 4K 分辨率及 60 fps 的帧率为标准开发，并将能够提供更为真实和生动的游戏世界。ForzaTech 将会在游戏中实现光线跟踪效果，并让游戏世界中的万物都更紧密地连接起来——赛车的车身将互相映射，车身的漆面则能够精细反射赛道以及光影的互动。《极限竞速》由 Turn 10 工作室开发，并将登陆 Xbox Series X，Windows 10 PC 以及 Xbox Game Pass。

⦁《黏液》(The Gunk)(Thunderful Publishing). 《The Gunk》是由动作冒险游戏《蒸汽世界》开发商所开发的新作。玩家将要在一个广阔奇异的新世界展开冒险，面对恐怖的敌人，挑战不同的谜题，并最终在拯救失落星球的同时揭开谜团。

⦁《梦幻之星 Online2：新起源》（Phantasy Star Online 2: New Genesis）(世嘉 – 2021 年上市)。该系列最新作《梦幻之星 Online2：新起源》即将与大家见面。

⦁《潜行者 2》(GSC Game World)。《潜行者》将在 Xbox Series X 上推出真正的新世代主机版本。玩家在游戏中将体验由第一人称射击、沉浸式模拟以及恐怖相结合的独特感受。

⦁《腐烂国度 3》（Xbox Game Studios – Undead Labs）。《腐烂国度》系列的新作正在开发之中，并将为玩家们带来丧尸生存模拟游戏的新体验。

⦁《俄罗斯方块效应：连接》（Tetris Effect: Connected）(Enhance – 2020 年冬季上市)。《俄罗斯方块效应：连接》在原本游戏模式的基础上增加了全新本地及在线的多人合作和对战模式。

⦁《战锤 40K：黑潮》(Warhammer 40,000: Darktide) (Fatshark – 2021 年上市)。《战锤 40K：黑潮》将由多人合作游戏《战锤：末世鼠疫》系列开发商制作，将是一款 4 人合作游戏。游戏故事发生在 Tertium 之巢，玩家将于伙伴合作一起在这款全新的《战锤 40K》冒险中对抗成群的敌人。

针对备受期待游戏作品的更新

⦁《穿越火线 X》（微软 – Smilegate Entertainment - 2020）即将登陆主机平台，同时还将提供单人战役内容。IT之家了解到，单人战役中玩家将探索围绕着全球最为强大的两股私人武装力量展开的争端。

⦁《命运 2：凌光之刻》(Bungie – 2020 年 11 月 10 日上市)。《命运 2》会在 9 月加入 Xbox Game Pass，Xbox Game Pass 订阅用户将能够体验目前《命运 2》普通版的所有内容（季票内容将会单独出售），包括在今年 11 月上市的《凌光之刻》普通版的所有内容。

⦁《Everwild》（Xbox Game Studios - Rare）。《Everwild》是一款以现实自然美景为灵感创作的游戏。玩家在游戏中将以 Eternal 族的身份探索世界，并将自己周围的世界联系起来。《Everwild》将登陆 Xbox Series X，Windows 10 PC 以及 Xbox Game Pass。

⦁《禁闭求生》(Grounded)(Xbox Game Studios – 黑曜石娱乐 - 2020 年 7 月 28 日)《禁闭求生》是一款多人合作生存类游戏，其叙事元素将把家中的后院带到玩家面前。玩家将和至多 3 位好友将可以通过蚂蚁般的视角探索后院，并发现回复原本大小的方法。

⦁《灵媒》(The Medium)(Bloober Team – 2020 年冬季上市)。游戏中玩家将探访古老的度假村，并运用精神能力发现令人不安的真相，解决双重现实下的谜题，在恶灵的攻击中存活下来并同时探索两个不同现实的世界。

⦁《天外世界：果根险境》（Private Division – 黑曜石娱乐 - 2020 年 9 月 9 日)。在游戏中玩家将可以在全新的旅途中登陆果根行星，调查神秘的 Adrena-Time 的起源。在果根行星上，玩家在可以通过本作知名的自由度以任意方式推进剧情的同时发现新武器、新装备以及全新的正负特性加成。通过 Xbox Game Pass 畅玩《天外世界》的玩家将可以在本内容以及未来的拓展内容上市之后以 9 折购买，也可以直接以 9 折购买包含两个拓展内容的拓展包。

⦁《脑航员 2》(Xbox Game Studios - Double Fine)。脑航员 2 将为玩家带来位于我们脑海中的奇妙旅程。新晋上任的特工兼杂技高手 Razputin “Raz” Aquato 在本作中回归，并将为玩家奉上挑战情感和思维极限的游戏体验。在旅途中 Raz 将帮助新朋友——比如由演员 Jack Black 献声（以及献唱）的神奇角色，揭露脑航员团队中的秘密并探索自己的家族历史。

⦁《谓何》(Tell Me Why)(Xbox Game Studios - Dontnod Entertainment – 8 月 27 日).《谓何》是一款来自 Dontnod Entertainment 工作室的全新 Xbox Game Studios 独占作品。本作中玩家将扮演 Tyler Ronan 和 Alyson Ronan 两姐弟，探索二人在阿拉斯加小镇中快乐而又不失困扰的儿时回忆。通过两人超自然的羁绊，这对姐弟可以和旧时回忆进行互动，选择回忆的推进路线来决定剧情的走向，并从 8 月 27 日开始通过三章的故事内容发掘他们的故事。

夏日游戏活动作品公布

⦁《巴兰仙境》（Balan Wonderworld）（史克威尔艾尼克斯）。《巴兰仙境》是一款以巴兰剧院为主题的平台动作游戏。由神秘大师巴兰领导的明星团队中的 Emma 以及 Leo 将会使用特殊的能力以及不同的角色服装在奇异的仙境历险。在仙境中一共有 12 个不同的故事等待玩家去体验，每一个故事都有各自不同的古怪之处。玩家在游戏中需要探索地图的每个角落，躲避陷阱和机关，并探索故事的真相。

⦁《勇者斗恶龙 XI S: 寻觅逝去的时光 – 决定版》）(史克威尔艾尼克斯 – 2020 年 12 月 4 日上市)。《勇者斗恶龙 XI S: 寻觅逝去的时光 – 决定版》讲述了英雄和他各具特色的伙伴们探寻自己命运并从黑暗势力手中拯救王国的故事。

⦁《回声时代》(Echo Generation)(Cococucumber – 2021 年上市)。《Echo Genration》是一款讲述一群孩子在小镇中探寻超自然力量的回合制冒险游戏。在这个孩童冒险的英雄故事中，玩家要完成不同任务、和怪兽战斗、给团队升级，并最终从危机中拯救自己的家园。

⦁《ExoMecha》(TwistedRed – 2021 年上市)。《ExoMecha》是一款故事发生在 OMECHA 这一神秘星球的，免费第一人称在线对战射击游戏。《ExoMecha》为玩家提供了多种游玩方式、不同的机甲、独特的装备以及能力还有各具特色的 Boss 战。《ExoMecha》为玩家提供了以团队为基础的大型战斗体验，并有一个独具特色的大逃杀模式以及一个以目标点为基础的模式。

⦁《你好邻居 2》(Hello Neighbor 2) (tinyBuild Games – Eerie Guest)。《你好邻居 2》中玩家将会因探寻在第一部游戏中消失的 Peterson 先生，而被神秘的生物跟踪。玩家在游戏中将会对抗一个高级的、有自我学习能力并且能够根据玩家行为做出及时反应的 AI。

⦁《看门狗：军团》(育碧)。《看门狗：军团》让玩家能够招募并控制在游戏中的伦敦市内的每个人。在这个开放世界中的每个人都是可以控制的，并且每个人都有自己的背景故事、性格、以及技能，从而帮助玩家定制自己的团队。招募伙伴并通过游戏的在线合作模式、游戏终局挑战、特殊游戏模式以及活动夺回伦敦。

Xbox Series X 专属强化与经典 Xbox Game Studios 作品

⦁《极限竞速 地平线 4》 Xbox Series X 专属强化版 (Xbox Game Studios - Playground Games – 2020 年冬季). 在 Xbox Series X 专属强化版中，玩家可以体验更逼真的画面和更加强劲的游戏性能。在原生 4K 超高清分辨率及 60 fps 帧率下驾驭数百款知名跑车，借助快速唤醒功能大幅度减少载入时间。



⦁《战争机器 5》Xbox Series X 专属强化版 (Xbox Game Studios - The Coalition – 2020 年冬季) 《战争机器 5》的战役模式以及多人模式均将得到 Xbox Series X 专属强化：载入时间缩短、快速唤醒、以及超高配置下 4K HDR 图像加持。

⦁《战争机器：战术小队》Xbox Series X 专属强化版 (Xbox Game Studios - The Coalition – 2020 年冬季)。这款游戏将可以在 Xbox Series X 上以 4K 超高清分辨率及 60 fps 帧率运行。

⦁《精灵与萤火意志》Xbox Series X 专属强化版 (Xbox Game Studios - Moon Studios – 2020 年冬季)。玩家可在专属强化版中以 4K 分辨率，HDR 加持以及 120 fps 帧率下探索尼文森林并发现 Ori 的秘密。

⦁《盗贼之海》Xbox Series X 专属强化版 （Rare – 2020 年冬季）这款游戏将在新主机上市时借助强劲的硬件性能、快速唤醒以及智能分发功能为广大玩家带来全新的体验，专属强化版将同步登陆 Xbox Game Pass。