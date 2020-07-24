Dell'Oro：全球数据中心资本支出未来五年将增至超 2000 亿美元

北京时间 7 月 24 日消息 市场研究公司 Dell'Oro Group 刚刚完成了其数据中心资本支出五年期预测报告。报告显示，包括服务器和其他数据中心基础设施设备在内的数据中心资本支出，预计在未来五年将以 6% 的年复合增长率增长，并增至超过 2000 亿美元。

Dell'Oro Group 表示，增长将取决于客户群。其中，已经占据全球数据中心资本支出超过 60% 的云业务，将继续在企业 / 本地数据中心部署中获得增长动力。从长远来看，部署在电信网络上的边缘数据中心可能会出现。

服务器方面的资本支出通常会占据数据中心资本支出的近一半，这方面支出可能会受到以下因素的影响：

· 云容量和消化周期对服务器单元需求的变化；

· 诸如存储器等组件的商品定价的市场波动性；

· 服务器更新周期可能会促使更换旧服务器并推动新的部署，这可能会影响服务器架构和定价。

服务器还推动了对辅助数据中心基础设施（如网络交换机、存储系统和设施）的需求。

Dell'Oro Group 数据中心资本支出研究总监 Baron Fung 表示，新冠疫情预计将严重扰乱 2020 年全球对数据中心基础设施设备的需求。受疫情影响的垂直行业，特别是实体零售业、旅游业、酒店行业以及中小企业，都收紧了IT支出，因为他们在等待商业环境恢复稳定。当企业寻求节省资金时，提供灵活的、基于消耗的基础设施的公有云服务，可以帮助满足人们对远程办公和在线学习不断增长的需求。新冠疫情和随之而来的衰退，可能会产生加速某些行业和工作负载向云端永久迁移的长期影响。

需要注意的市场和技术趋势

· 美国四大云服务提供商 -- 亚马逊、Facebook、谷歌和微软，有望在未来五年继续保持发展势头。服务器将继续被整合在更少的大型云数据中心，这与分布在数千个企业数据中心的相同数量的服务器相比，可能会提供更大的容量。

· 美国四大云服务提供商一直在延长服务器的使用寿命，以降低服务器折旧费用，同时保持其服务器机群的高效率和可靠性；

· 英特尔服务器处理器的更新周期历来会影响IT支出。尽管主要云服务提供商通常会在处理器更新周期之外增加服务器容量，但将于今年晚些时候上市的英特尔 10 纳米 Whitley 服务器平台更新，可能会推动服务器支出的增加。在某些市场上，针对服务器和存储系统应用的英特尔处理器、AMD EPYC 和 ARM 的可行替代方案，已经开始出现。

· 各种开源组织聚集在一起，对高效、可扩展和可持续的数据中心基础设施的最佳实践进行共享和标准化。特别是开放计算项目（OCP），它在服务器、服务器连接性、机架体系架构和网络交换机等领域引入了各种技术创新，这可能会影响数据中心基础设施的未来发展。