OPPO Watch 将于 7 月 31 日登陆海外市场：搭载谷歌 Wear OS

IT之家7月24日消息 在今年 3 月的 Find X2 系列新品发布会上，OPPO 发布了旗下首款智能手表产品 OPPO Watch。

据外媒 engadget 今日报道，OPPO Watch 即将登陆海外市场，且系统将更换为谷歌 Wear OS。

国内发布的 OPPO Watch 搭载高通骁龙和 Apollo 双芯片，配备了一块 1.91 英寸 AMOLED 双曲面柔性屏，拥有 326ppi 和 100% P3 广色域等素质，采用一体化的金属中框和顺滑的曲线设计以及 3D 陶瓷底壳设计。

此外，该智能手表还支持 eSIM 和 NFC，续航可达 40 小时，支持 Watch VOOC 闪充，采用氟橡胶表带，拥有多种配色，支持 50 米级防水。

IT之家了解到，谷歌在 2014 年推出了智能手表操作系统 Android Wear，在 2018 年将其更名为 Wear OS，是专为可穿戴智能设备设计的一个 Android 分支版本。相比于国内深度定制化 Android 版本，Wear OS 更加适合国外用户的操作习惯。

目前尚不清楚海外版 OPPO Watch 在硬件方面是否有变动。oppo 将于 7 月 31 日在印度推出 Reno4 Pro 全球版以及 OPPO Watch等产品，届时将揭晓答案。