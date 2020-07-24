育碧免费百人巷战游戏《超猎都市》测试，GTX 1650 可 1080p/70fps

IT之家 7 月 24 日消息 本月初，育碧正式公布了《超猎都市》，这是一款全新的、快节奏都市巷战类的免费 FPS 游戏。由育碧蒙特利尔工作室研发的《超猎都市》背景设定在 2054 年的遥远未来，多达 100 位竞争者降落至虚拟都市 “新阿卡迪亚”，参与激动人心的快节奏比赛之中，争夺桂冠。7 月 13 日，育碧宣布《超猎都市》公开测试现已向全球 PC 玩家开放。

今天，显卡厂商映众发布了《超猎都市》的测试，官方表示在 1080p 特效全开、极高画质、抗锯齿开启的设置下，GTX 1650 即可达到 70fps，GTX 1650 Super 可达 87fps，GTX 1660 和 GTX 1660 Super 都超过了 100fps。

IT之家曾报道，《超猎都市》1080p 的最低配置为 GTX 660/HD 7870 ，推荐配置为 GTX 970/Radeon RX 480。

游戏介绍：