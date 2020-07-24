苹果等美四大科技公司听证会推迟，反垄断调查报告或夏末出炉

北京时间 7 月 24 日晚间消息，据国外媒体报道，美国众议院司法委员会（HRJC）下属的反垄断小组可能会在今年夏末或初秋，公布备受关注的针对美国四大科技公司的反垄断指控，并就如控制它们的市场地位提出建议。

到目前为止，HRJC 已收到来自这些公司的 130 万份文档。作为调查这些公司的商业行为是否伤害了规模较小的竞争对手的一部分，反垄断小组将询问 Facebook、亚马逊、Alphabet 和苹果公司的 CEO。听证会原定于 7 月 27 日举行，但现已被推迟。

有报道称，届时这四大科技公司的 CEO 们将为自己辩护，称他们的公司面临激烈的竞争，并驳斥其公司占据主导地位的说法。HRJC 称，这四家公司将自愿作证，目前还没有发出传票。

今年 5 月，反垄断小组主席、众议员大卫 · 西西林（David Cicilline）曾要求亚马逊 CEO 杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）出庭作证，并威胁要向亚马逊发出传票。因为在此之前有报道称，亚马逊利用其平台上第三方商家的数据，来决定是否推出自家的竞争产品。

在回答这场听证会的举办形式时，HRJC 表示，将有一个单独的小组，以在线的形式听取四位 CEO 的证词（在线会议）。而西西林领导的小组委员会成员将现场出席或在线出席，质询的轮次由主席决定。

当被问及听证会是否会发现新的信息时，HRJC 表示，尽管这些公司在回答问题时可能会有应付的成分，但听取决策者的意见很重要。HRJC 称：“这与普通的监督听证会不同，这一次我们就会听取 CEO 的意见，然后再继续前进。”

2019 年 6 月，HRJC 宣布对这四家科技公司进行反垄断调查，而这些公司 CEO 的证词将是调查完成前的最后一步，预计调查将产生新的立法提案，以改革和规范数字市场。

知情人士称，HRJC 暂时考虑在 8 月 3 日这周的某个时间举行听证会，也就是说，听证会可能至少被推迟一个星期。