美司法部和各州对谷歌反垄断调查近尾声，即将起诉

据国外媒体报道，消息人士透露，美国司法部正在寻求最终文档，以完成对 Alphabet 公司旗下谷歌的反垄断调查，并且预计今年夏天将对谷歌提出起诉。

美国的一些州检察长对谷歌已在进行单独的调查，美国众议院司法委员会也在对谷歌、亚马逊、Facebook 和苹果公司展开类似的调查。

消息人士表示，在 6 月底，司法部已在向相关公司索取信息。这些公司对谷歌滥用其广告影响力表示关切，并且其中一些公司还掌握可用于起诉谷歌的数据。消息人士还称，司法部收集这些信息的截至时间也可能会向后延长。

报道没有提及司法部将对谷歌起诉的具体内容。

谷歌提供免费的网络搜索、电子邮件和其他服务，在提供这些服务时通过广告业务赚钱。谷歌控制着全球三分之一的网络广告市场份额，这其中 90% 是通过其广告技术工具实现的。

谷歌滥用其智能手机操作系统 Android 的市场垄断地位，也受到指控。Yelp 等平台指控称，谷歌在其搜索结果页面优先展示自己的产品。

针对以上消息，司法部拒绝置评，谷歌没有立即发表评论。

代表 Alphabet 等会员利益的科技行业组织 NetChoice 表示，由于竞争加剧，数字广告价格在过去十年已急剧下降。

消息人士称，调查谷歌的州检察长们正在考虑采用制定法规来追踪该公司的隐私漏洞，禁止其欺骗性做法。

制定禁止不公平及欺骗性行为的州法律，对违规行为实施经济处罚，特别是违法行为的数量很大时会受到更为严厉的处罚，这将会纠正谷歌的错误行为。亚利桑那州和新墨西哥州今年已经起诉谷歌，声称谷歌在隐私方面实施了欺骗性行为，针对每次违规行为，两州分别寻求 1 万美元和 5000 美元罚款处罚。

美国政府对谷歌的调查，与上世纪 90 年代对微软公司的调查有着相似之处。当时，微软被指控利用它的 PC 操作系统市场地位实施了垄断行为。和微软当时的遭遇一样，谷歌首先受到美国联邦贸易委员会的调查。随后，司法部和各州也相继跟进，分别对谷歌开始了调查。

在针对微软的反垄断诉讼中，司法部于 1998 年在法庭初审胜诉，但后来在上诉中该案又被发回重审。最终，双方于 2001 年达成法庭外和解。