谷歌再战亚马逊：持续优化电商服务

据外媒报道，谷歌近日再宣布一项计划，意在同亚马逊的电子商务展开更有效的竞争。和 2013 年、2014 年、2017 年以及 2019 年一样，谷歌在在线购物上这件事上，是非常认真地要与亚马逊一较高下。

2020 年，随着新冠疫情持续肆虐美国，开发在线购物平台与亚马逊有效竞争越发显得紧迫，因为疫情期间消费者都尽量避免去商店，转而在互联网上购物。

周四，谷歌宣布将采取步骤，为其购物网站吸引更多卖家和产品。其中包括免除销售佣金，允许零售商使用如 Shopify 等第三方支付系统和订单管理服务。以往零售商只能使用谷歌自己提供的系统，而且目前谷歌购物上的销售佣金根据产品的不同，大概从 5% 到 15% 不等。

谷歌通常是人们在互联网上搜索信息的起点，但是当消费者搜索一个想要购买的产品时，谷歌并不一定是那个起点。很多美国消费者习惯在购物时上亚马逊搜索产品。这让亚马逊得以快速发展自己的广告业务，对谷歌的主要盈利引擎构成威胁。

谷歌对亚马逊的七年之战，可以用败多胜少来形容。2013 年，谷歌推出 Google Shopping Express，提供免费当日送达服务。支付 95 美元的年费后，用户即可享受快速派送服务。该服务也试图配送食品杂货。但谷歌最终还是放弃了这项服务。

后来，Google Express 逐渐演变成一个在线购物中心，聚集了塔吉特和百思买等头部零售商。2017 年，沃尔玛加盟谷歌的在线商店，但合作如昙花一现。去年，谷歌又放弃了 Google Express，推出 Google Shopping（谷歌购物），并推出一键购买功能，让购物者使用存储在谷歌账户中的信用卡信息直接完成交易，而无需离开网站。

今年，谷歌邀请 PayPal 前高管比尔 · 雷迪（Bill Ready）担任商务总裁，以期更好地与亚马逊竞争。

4 月份，谷歌宣布，将允许任何人在其购物平台上免费发布产品信息，一改先前的要求卖家在发布产品信息前必须先购买广告的政策。该公司还宣布免费产品发布也会出现在谷歌搜索结果中。通过免去产品发布和销售的成本，谷歌旨在让自己的平台吸引更多零售商，让其庞大的搜索用户看到这些待售产品。

在采访中，雷迪说，疫情爆发前，大多数零售商已经落后于电商。随着越来越多消费者最近数月开始习惯于网上购物，这种差距会继续扩大，因为少数头部电商鲸吞了在线销售增长量。

“我们希望确保在线销售既方便又便宜，”他说。

新的措施预期将马上在美国开始实施，然后在今年逐步推广到其他国家。谷歌称，在亚马逊上有库存的卖家可以直接把产品清单转移到谷歌上，无需转换数据格式。

虽然谷歌的举措无疑是在向亚马逊示威，但雷迪拒绝讨论亚马逊，只是表示：“消费者受益于一个多样化和繁荣的卖家生态系统。没有单一电商可以满足消费者的所有需求。”