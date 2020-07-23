亚马逊推新 Alexa 开发工具，利用语音控制苹果 iOS 应用

7 月 23 日消息，据外媒报道，美国当地时间周三，亚马逊宣布推出新 Alexa 开发工具 Alexa for Apps API 的开发者预览版，该功能将允许用户使用语音指令控制 iPhone 和 iPad 上的某些已安装应用程序。

Alexa for Apps 计划将允许开发者将他们应用程序的部分功能与 Alexa 技能捆绑在一起，这可以通过简单的命令将用户深度链接到特定的信息。

此举听起来与苹果和谷歌在各自平台上已经做出的努力相似。目前，在 iPhone 上使用 Alexa 时，用户仅限于应用程序体验，不能从设备上的任何其他位置调用 Alexa。而 Alexa for Apps 将在其他 Alexa 平台上使用，并在使用 Alexa 的任何地方启用新功能，比如 Echo Buds 或安卓设备。

Alexa for Apps 将启用以下功能：

1）在 Twitter 等应用程序中进行搜索；

2）向 Sonic 索要菜单等信息；

3）访问应用程序中的功能，如在 Tik Tok 中开始录制。



Thryv 的消费者网站总监阿尔比 · 瓦塔尼安 (Arbi Vartanian)表示：“我们认为，语音技术正在从根本上改变人们搜索和寻找企业解决问题的方式。与打开应用程序并打字相比，查询并找到离你最近的餐厅、加油站或紧急护理中心的即时结果更容易。我们能够利用 Alexa 新的深度链接功能，轻松推出我们的第一个 Alexa 技能，将语音搜索与我们黄页应用程序中的结果联系起来。”

虽然这些新功能将在 iOS 上的 Alexa 应用程序中提供，但你也可以在 Siri 中找到类似的功能。内置的 iOS 助手可以在整个系统范围内访问用户的应用程序，并在免提激活助手时使用 “Hey Siri”随时可用。

亚马逊没有宣布 Alexa for Apps 的正式发布时间，但开发者可以通过亚马逊网站选择加入预览。