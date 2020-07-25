理想汽车更新招股书：IPO 最高募资 14.73 亿美元





北京时间 7 月 25 日上午消息，理想汽车（股票代码为：“LI”）向美国 SEC 更新招股书，宣布 IPO 股票公开发行规模为 9500 万股 ADS，同时 IPO 承销商有 1425 万股 ADS 的超额认购权，发行价区间为 8-10 美元。也就是说，如果承销商行使超额认购权，此次理想汽车 IPO 公开募集的资金将达到 8.74 亿 - 10.93 亿美元。本月早些时候，理想汽车首次提交赴美招股书，承销商包括高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞银（UBS）等。

更新之后的招股书还显示，高瓴资本有兴趣以首次公开募股的价格购买理想汽车此次 IPO 发行中不超过 3 亿美元的 ADS。假设首次公开发行的价格为 9 美元（发行价区间的中间数），高瓴资本将认购 3333 万股 ADS，占本次理想汽车 IPO 公开发行股份的 35.1%。

此外，理想汽车在招股书中表示，已经获得了 3.8 亿美元的基石投资，认购价为 IPO 最终发行价。其中，美团点评将再投资 3 亿美元，字节跳动将投资 3000 万美元，王兴个人再次投资 3000 万美元，Kevin Sunny 投资 2000 万美元。上述四位基石投资者都是理想汽车的老股东。

这样一来，IPO 募资金额再加上基石投资，理想汽车此次 IPO 融资总额区间将达到 12.54 亿美元 - 14.73 亿美元。而理想汽车的估值，若按照 IPO 发行价中间价 9 美元计算，可达 80 亿美元，若按照发行价区间上限 10 美元计算，则可达 88 亿美元。

除了披露募资额，更新后的招股书也给出了截至 6 月 30 日的第二季度财报。

财报显示，理想汽车 2018 年无营收，2019 年营收为 2.84 亿元，2020 年第二季度营收为 19 亿元（约合 2.75 亿美元），较 2020 年第一季度的 8.517 亿元（约合 1.2 亿美元）环比增长 128.6%。

2020 年第二季度，理想汽车共交付汽车 6604 辆，较 2020 年第一季度的 2896 辆车，环比增长 128%。随着交付量的提升，理想汽车的毛利率也从上一季度（Q1）的 8% 提升到者一季度（Q2）的 13.3%，这主要得益于产品销量规模的提升，制造费用被摊薄。

理想汽车 2018 年、2019 年净亏损分别为 15.32 亿元、24.38 亿元（约合 3.44 亿美元）；2020 年第二季度，理想汽车净亏损为 7520 万元（约合 1060 万美元），上一季度净亏损为 7710 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，理想汽车产生了 4.517 亿元（约合 6380 万美元）的正向现金流，相比之下，上一季度则为 6300 万元的负向运营现金流。

截至 2020 年 6 月 30 日，理想汽车有现金及现金等价物为 37 亿元（约合 5.2 亿美元），而上一季度（截至 2020 年 3 月 31 日），这一数字为 34 亿元。

截至 6 月 30 日，理想汽车在全国范围内有 21 家零售店、18 家交付中心和 17 家服务中心，有 700 名销售和服务人员。