理想汽车回应车主高速遇刹车失灵：罕见个案，不存在批量风险

IT之家5月12日消息 据澎湃新闻报道，5月7日，有理想ONE车主爆料称，其购买的理想ONE在高速上突然没有制动，最后是靠动力回收产生的减速效果才安全滑到服务区。

IT之家了解到，理想汽车于5月11日作出回应称，经其技术检测，该车故障为电子刹车助力消失，但机械刹车和动能回收减速均正常。理想ONE采用具有制动冗余设计的机电伺服助力机构，电子刹车助力消失后仍然保留机械刹车的功能，驾驶员可用力踩下制动踏板将车辆安全刹停。

声明称，为该车辆更换新的机电伺服助力机构后，故障消失。将故障部件寄至供应商处进行技术调査并经初步拆解分析，该部件一电子元件偶发通信故障，导致刹车助力系统失效，属供应商罕见个案，不存在批量风险。

理想汽车表示，理想ONE所采用的机电伺服助力机构属于全球主流汽车企业采用的成熟部件，大量使用在多款高端车型上。理想ONE车主可放心使用车辆，无需担心。理想汽车为此次事件给车主和公众造成的困扰深表歉意，将秉承认真负责的态度，第一时间发现问题、解决问题。

值得一提的是，5月8日网上有视频显示，长沙街头一辆理想ONE车辆前机舱部分有浓烟并伴有明火。随后，理想汽车作出回应称：“2020年5月8日11点30分左右，湖南长沙一台理想ONE发生了前机舱冒烟的情况，经过现场检测，车辆电池系统没有出现问题。目前车辆已经移到安全区域进行检测，有后续调查结果会及时发布。