理想汽车赴美申请 IPO：或许缺钱？但遇上了好时候

北京时间 7 月 11 日凌晨，理想汽车向美国证券交易委员会提交招股说明书，计划在纳斯达克首次公开募股募集最多 1 亿美元资金，股票代码为 “LI”。

不出意外，理想汽车将成为继蔚来之后第二家登陆美股的中国造车新势力。

然而，在全球新冠肺炎疫情尚未得到控制，瑞幸咖啡造假带来的中概股信誉度下降等情况下，理想汽车选择赴美上市，背后究竟是哪些原因？

其中有一种说法是理想汽车缺钱。

理想汽车到底缺钱不缺钱，这是一个两面性的问题。首先，从募资规模来看，根据公开资料及投资机构提供的数据，理想汽车成立至今（包括前身车和家）累计融资额在 20 亿美元左右。

相比起小鹏汽车累计将近 170 亿元和蔚来汽车的将近 140 亿元融资和 18 亿美元 IPO 募资，理想汽车的融资比较少。

但理想汽车的亏损已经在大幅度收窄，汽车交付量也在提升。从理想汽车招股书披露的细节来看，除了 2018 年没有收入之外，在 2019 年和 2020 年都已经产生了收入。截止 2020 年第一季度，其累计的亏损超过了 40 亿元。

理想汽车的主要产品为智能电动大型 SUV 理想 ONE，该车于 2019 年 12 月正式对外批量交付。截至 2020 年 6 月 30 日，理想 ONE 交付已超过 10400 台，其中第二季度交付达到 6604 辆。

综合招股书的披露信息和来自投资机构的信息，截止 2020 年 3 月 31 日，理想汽车拥有有现金及短期投资 4.8 亿美元，加上 7 月 1 日刚结束的 D 轮 5.5 亿美元，理想汽车目前拥有超过 10 亿美元的现金储备。

但是，理想汽车确实很缺钱，原因在于李想正在加快 L4 级自动驾驶技术的研发。李想在接受媒体采访时公布了理想汽车未来 4 年的自动驾驶研发路线图：在 2022 年之前实现 L3 级别的导航自动驾驶；2023 年推出全新车型 X01，标配 L4 级别自动驾驶能力的硬件系统。2024 年，通过 OTA 使量产车具备 L4 级别自动驾驶能力。

做自动驾驶，需要一大笔钱，特别是在做自动驾驶技术研发和量产车结合的背景下，远非当前的资金储备所能覆盖。还不得不提在理想 ONE 之前，因为技术路线的不同，李想在车和家 SEV 项目上投入的研发费用几近于打水漂，留下仅有造车资质这一屈指可数的优质资产。

所以除了上市以外，李想也在寻求各种融资的渠道，包括融资、出质股权等。

天眼查数据显示，理想汽车的关联公司北京车和家信息技术有限公司近期新增 11 条股权出质信息，11 位股东出质股权，质权人为北京罗克维尔斯科技有限公司。北京罗克维尔斯科技有限公司成立于 2017 年 12 月，注册资本 10 亿人民币，法定代表人为李想，该公司由 Leading Ideal HK Limited 全资控股。

或许 1 亿美元的并不能彻底解决理想汽车对于资金的需求，但能为理想汽车储备足够过冬的粮食。

当下，虽然大环境欠佳，但的确算是理想汽车上市的最佳时机，这还得益于李想的偶像马斯克和特斯拉，以及为理想汽车开路的蔚来。

7 月 10 日美股收盘，特斯拉收涨 10.78%，市值突破 2800 亿美元（约合 2 万亿人民币），将百年传统汽车老店丰田和大众远远甩在身后。今年以来，特斯拉已暴涨 269.24%，这足以证明电动智能汽车已经得到了美国资本市场的认可。

另外一方面，蔚来汽车在得到合肥市国资的投资以及实现创纪录的第二季度交付量之后，股价一路上涨，相比起 2019 年的接近 1 美元 / ADS 的价格，上涨了超过 10 倍。

正如狄更斯说的那样，这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。对于理想汽车来说，资本市场对于智能电动汽车的认可，是为数不多的机会窗口，能否转化为未来发展的原动力，是李想需要去思考的问题。