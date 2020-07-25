首批 5G 消息应用启动，洪涝灾害等传统预警将被改善？

▲ 5G消息应急群发

7 月 25 日上午消息，在本月初举行 RCS-5G 消息论坛上，中移互联网公司副总经理庄仁峰透露，三家运营商都已经启动了 5G 消息商业化平台的建设工作，5G 消息在中国的落地发展进入快车道。

5G 消息的步伐，明显在加快，而 5G 消息的富媒体应用也应运而生。中兴 5G 消息技术专家徐云保在接受新浪科技采访时表示，未来 5G 消息不仅仅是按条数或者流量计费，它还将为行业提供更多的增值服务，可能会采用全新的计费模式。

此外，南方正遭遇洪涝灾害，首批 5G 消息应用的启动，或将改变灾害预报系统，为百姓提供及时的应急通讯。

特性：国际标准 全球运营商可互通

“与传统消息相比，5G 消息有着相对明显的优势”，徐云保认为，首先，5G 消息属于插卡即用，无需安装无需注册；其次，信息将更加安全，“从用户端看，用户基于手机号码是直接使用的，在用户侧这个号码实名认证。在行业端、企业端也是经过运营商实名认证”；再次，5G 消息相比传统短信，在内容上可以支持更多媒体格式，可以让用户和行业客户之间通过对话交互的方式，完成整个服务闭环。

值得一提的是，5G 消息将让数据更加智能。徐云保称，5G 消息可以通过大数据及 AI 相结合，为用户智能推送信息。

更重要的还是互联互通，“5G 消息是基于国际标准规范做的业务，全球的运营商 5G 消息都可以进行互通”。

他指出，5G 消息的核心是消息服务，愿景是服务千行百业，目前中兴的 5G 消息已经发布了六大行业，超过 50 款应用。不过该业务尙处于验证和逐步商用的阶段，随着 5G 消息终端的大规模上市，市场表现值得期待。

应用：灾害预报 不再是纯文本消息

5G 消息能给当今的通讯现状带来哪些改变？

应急通信是答案之一。实际上，在传统应急系统设计中，传真、短信和电话是最可靠的 3 种应急通信方式。然而，目前传统应急系统已无法满足当代社会维护公共安全的需求，而 5G 消息具备内容丰富、全面可达的优势，这种特性或将在应急通信保障和指挥调度体系方面有着广阔的应用前景。

目前，中兴已经与浙江移动共同部署了公益类应急群发应用，基于全新 5G 消息平台，打造了多媒体灾害预报系统，为公众提供应急预警体系和科普宣传。

“这属于首批 5G 消息应用，改变了过去政府只能向公众推送文本消息，进行简单的应急预警通知与防灾科普宣传”，徐云保称，通过 5G 消息的应急群发应用，政府可以推送包含图文、视频、链接等富媒体资源，这不仅提升了消息内容的丰富性和可阅读性，还强化了应急服务场景。此外，各个省市都有相关的应急管理部门，待全国 5G 消息全面商用后，可以实现渠道层面打通，“相关应急业务可以全部迁移到 5G 消息的预报系统上来”。

收费：增值服务 使计费模式多样化

自从三大运营商联手宣布推出 5G 消息服务后，资费问题一直备受关注。

“计费的模式可能比较多样化”，徐云保透露，届时不仅仅是按条数或者按流量计费，还将出现很多会话消息、互动消息等，“未来 5G 消息平台除了消息能力之外，还将补充消息平台的能力，可以跟支付、大数据、AI 以及定位等功能，为行业提供更多的增值服务，所以计费模式可能是全新的”。

当然，5G 消息的发展离不开产业链的支持。

在 5G 消息推广与成熟的过程中，需要运营商、终端、生态服务商的共同势力。他认为，传统消息与 5G 消息最大的区别在于，前者只需要设备商和运营商参与，而后者是一个完整的产业链模式，包括运营商、行业客户、平台厂商、终端厂商、SDK 厂商、第三方能力提供商等，需要产业链成员的多方相互合作。

根据华西证券研报显示，目前全球已有 76 家运营商实现 5G 消息商用，日活用户 2.5 亿。此外，全球移动通信系统协会数据显示，预计到 2021 年，基于 RCS 的行业短信全球市场总额可达到 740 亿美元。