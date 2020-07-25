《英雄联盟》新英雄永恩技能介绍：两个击飞，兄弟双排可期

IT之家7月25日消息 昨天，《英雄联盟》公布了新英雄永恩，是亚索的哥哥。今天，【封魔剑魂 永恩】的技能介绍也上线了，Q技能和大招都能击飞，预计推出之后将引起一波亚索/永恩双排的热潮。

永恩原画与皮肤

被动：狩人之道

永恩手持双剑，所以每当进行第二次攻击时可造成更多魔法伤害。他的暴击几率也会翻倍，但暴击伤害会降低。

Q：错玉切

永恩向前斩击，对敌人造成物理伤害。命中时，永恩会获得一层旋风烈斩效果。积攒两层旋风烈斩后，永恩可以带着剑风向前突进，来击飞敌人。

W：凛神斩

永恩进行大范围的弧斩，对命中的目标造成一部分最大生命值的百分比伤害。成功击中敌人后，永恩会获得一个暂时的护盾。每击中一名英雄，护盾的生命值就会增加。

E：破障之锋

永恩将身体留在原地，进入灵体形态，并提高移动速度。灵体状态结束后，永恩会返回自身，并再次造成伤害，伤害值相当于一部分他在灵体形态中造成的全部伤害。

R：封尘绝念斩

永恩向前突进，斩击并击飞途经的所有敌人，并闪烁至最后一名命中的敌人身后。

IT之家了解到，永恩是亚扎卡纳猎魔人，也是亚索的哥哥，兄弟间总有共同之处。永恩的Q技能和亚索一样有蓄能效果。他们的玩法相近，目标都是切入后排。二者的游戏机制也相辅相成：除了Q之外，永恩的大招“封尘绝念斩”能击飞敌人并将其拉到自己身边，让亚索有机会接上完美大招。