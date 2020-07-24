《英雄联盟》新英雄永恩正式公布：亚索哥哥，双倍快乐

IT之家7月24日消息 今天，《英雄联盟》官方微博公布了新英雄【封魔剑魂 永恩】。

IT之家了解到，永恩是亚扎卡纳猎魔人，也是亚索的哥哥，兄弟间总有共同之处。永恩的Q技能和亚索一样有蓄能效果。他们的玩法相近，目标都是切入后排。二者的游戏机制也相辅相成：除了Q之外，永恩的大招“封尘绝念斩”能击飞敌人并将其拉到自己身边，让亚索有机会接上完美大招。

动画短片《乘风归》：

视频截图：



永恩传记《封魔剑魂》：

生前的永恩，恪守着忠义师道。从很小的时候，他就开始为心爱的家庭扮演保护者的角色，不得不说这很大程度上是因为幼年丧父对他的影响。与他形成鲜明对比的，是他同母异父的弟弟——亚索。与亚索的冲动、鲁莽相反，永恩充满了耐心和自律。

即便性格迥异，兄弟二人依然形影不离——当永恩去村旁著名的剑术道场求学的时候，亚索也跟去了。

在修行期间，永恩经常要对弟弟的鲁莽性格进行劝诫。面对御风剑术的传奇大师——素马长老的亲自传授，亚索居然选择了拒绝，为此，永恩送给他一枚枫树种子——象征着谦卑，也表达着他的支持与鼓励。

永恩对弟弟感到骄傲，但他对师父的睿智和判断心存疑虑，担心亚索的冲动本性会让他难成大器。但素马长老德高望重，且从不随意做出判断。

永恩抛开杂念，继续修炼双剑的技法，他的功力很快就赢得了其他弟子的尊敬与钦佩。永恩的剑技无与伦比，而亚索的御风剑术则让兄弟二人之间的切磋较量成为精彩绝伦的美景，也成为了他们之间的由衷的快乐。

但他们的快乐没有持续多久。战争降临艾欧尼亚。

永恩和许多其他弟子一起，离开故乡抗击进犯的诺克萨斯军队，而亚索则不情愿地留下来保卫师父。在一个决定命运的夜晚，素马长老死了——被他所传授的御风剑术所弑杀。

待到永恩归来，他发现亚索已经逃亡了。

这件事让永恩惊愕失色。他的担忧成了真——素马长老看错了。

永恩责怪自己。如果亚索真的杀了师父，那要怪永恩没有领他走上正道。如果亚索只是擅离职守，导致师父被害，那要怪永恩没有教他克己自律。而无论是哪种情况，亚索已经杀死了好几个前去捉拿他的人。对永恩来说，他的双手和亚索一样沾满了那些人的血。

他追上了亚索。当他们的刀剑交锋，永恩的精钢无可匹敌……但最后亚索高超的风刃斩落了哥哥。

不曾想，死亡并非终结。当永恩在精神领域中苏醒之时，他被自己的失败压垮了。他燃起熊熊怒火，双拳重重砸向地面。

一阵轰鸣的笑声打破了他的沉思。他回过身，看到了一个怪异的人形灵魂，握着一把血红的刀剑。它是一只强大的亚扎卡纳，一种掠食无度的灵体，已经在帷幕的彼端跟踪他许久。

还没等永恩开口，他就攻了上来。

他抽出自己双剑的灵魂残片，勉强挡住了这一击。他再次面临一场对决，这一次，又是他的剑术无可匹敌，但却被魔法压倒。

愤怒吞噬了他。一生的忠义准绳绷断了。在那狂怒的瞬间，永恩一把夺过亚扎卡纳的刀剑，刺穿了那个怪物。

他再次听到那个轰鸣的笑声，然后就被一股新的黑暗所淹没。

永恩恢复了意识，他发现自己回到了物质领域，但一切都变得灰暗惨淡。他挣扎着站起来，灵魂领域在他脑海中模糊朦胧，一把血红色刀剑握在他手中。在他面前，一副面具粘合在他脸上，那是亚扎卡纳的脸。他无法摘下面具，但现在他可以通过这副面具看到其它亚扎卡纳。它们还没有变成真正的恶魔，只是在吸食宿主的负面情绪，直到将宿主吞噬。不过，永恩会发现，只要亚扎卡纳的真名被人得知，它就会变成无害的面具，化为某种情绪的具象实体。

即便如此，他却无法知晓自己戴在脸上的这只亚扎卡纳是否会，或者说何时会再度觉醒，吞噬自己。生前，永恩佩戴的面具是保护者、哥哥、弟子，戴得久了，面具就成了他的身份。但现在，在那些静止的瞬间，他感觉那副面具在自己面前变化、弯曲，从前他与亚索的未了之争，现在必须搁置起来，专心面对这新的威胁。

永恩开始猎杀这些阴险的怪物，试图藉此了解自己究竟成为了什么。每个恶魔真名都让他更进一步，有朝一日他要得知那个阴魂不散的笑声的真名。

其他一切都不重要。唯有对真相的求索。