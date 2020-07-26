用 iPad Pro 设计语言打造的 “iPad Pro mini”长啥样

IT之家 7 月 26 日消息 据 9to5mac 报道，有传言称苹果将于明年某个时候推出新款 iPad mini，网友 Parker Ortolani 分享了一组采用 iPad Pro 设计语言打造的 iPad mini 概念设计图。

IT之家了解到，Ortolani 的概念版 iPad mini 体积比现有的 iPad mini 缩小近 20%。这款设备依旧采用 7.9 英寸显示屏，但边框宽度大大减少，实际上这就是一台 iPad Pro mini，拥有无边框设计和 Face ID 方案。

近日也有分析师称苹果将在 2021 年上半年发布一款新的 iPad mini，显示屏在 8.5 英寸至 9 英寸之间。实际上这代表存在两种可能性：第一，苹果可能计划增加 iPad mini 的屏幕尺寸，第二，苹果可能会减小 iPad mini 的边框尺寸以便能够在现有 7.9 英寸 iPad mini 相似的外形尺寸基础上 “塞入”更大的 8.5 英寸或 9 英寸显示屏。在这种情况下，iPad mini 的总体尺寸将保持不变，但是屏幕更大且边框更小。

苹果在 2019 年更新了 iPad mini，最新款 iPad mini 搭载 A12 仿生处理器并拥有其他改进功能。