爆料称苹果将于 9 月 8 日发布 iPhone 12，10 月 27 日发布 ARM Mac

IT之家 7 月 25 日消息 据 Appleinsider 报道，消息人士 @ihacktu 推特爆料称苹果将于 9 月 8 日发布包括 iPhone 12 等新品，同时苹果还将于 10 月 27 日发布 iPad Pro 和 Apple Silicon Mac。

除了全新 iPhone 12 外，苹果还将于 9 月 8 日发布新 Apple Watch 和 iPad 机型以及 AirPower。同时将于 10 月 27 日发布的 Apple Silicon Mac 包括 MacBook 和 13 英寸 MacBook Pro。iHacktu 指出，苹果还有望发布自家的 Apple Glass 增强现实设备。而据外媒介绍，iHacktu 过去的爆料一直很可靠。

IT之家了解到，预计苹果今年将发布四款 iPhone 12 ，包括价格较低的 5.4 英寸 iPhone 12，6.1 英寸 iPhone 12 Plus，6.1 英寸 iPhone 12 Pro 和 6.8 英寸 iPhone 12 Pro Max。消息称这四个型号均将采用 OLED 显示屏并支持 5G ，低端机型采用后置双摄和 4GB RAM，而 Pro 机型或配备后置三摄，120Hz ProMotion 显示屏和 6GB RAM。

有传言称，Apple Watch Series 6 将具有更好的防水性能，更大的电池以帮助睡眠跟踪以及其他升级。关于新的入门级和中端 iPad 机型的信息不多，过去有报道称苹果将首次推出 10.8 英寸的 iPad Air 和新的 iPad mini。

据消息人士乔恩 · 普罗瑟（Jon Prosser）称，苹果正在测试配备 Apple A11 芯片的 AirPower，尚不清楚这款产品是否会在今年亮相。

尽管苹果已经在 2020 年发布了 iPad Pro 机型，但有传言称苹果可能会在下半年或 2021 年初发布支持 5G 并采用 mini-LED 显示屏的新产品。除了 iPad Pro 之外苹果还将发布第一批 Apple Silicon Mac 产品，其中可能包括 13.3 英寸 MacBook Pro 和现已停产的 12 英寸 MacBook。