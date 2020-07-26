这就是 Windows 10 即将推出的磁盘分区管理工具

IT之家 7 月 26 日消息 据 Windowslatest 报道，Windows 10 有大量的第三方分区管理器应用，不过 Windows 自带的磁盘管理工具会隐藏在控制面板中，这款工具可以调整大小、创建、删除，还可以格式化分区。目前微软正在为 Windows 10 开发更一个现代化操作更简便的磁盘管理界面。

IT之家了解到，Windows 10 Build 20172 中加入了全新的现代磁盘管理工具，用户可以通过设置 >存储中的 "管理磁盘和卷" 打开这一工具。

磁盘管理窗口的主页显示了计算机上磁盘和卷的列表。当用户选择了一个卷时会看到两个选项：探索和属性，用户可以打开磁盘并对进行管理操作。

如果用户想重新排列不同卷的驱动器代号，用户只需要选择卷并打开其属性，然后点击 "更改驱动器代号" 即可进行修改。

在 "更改驱动器代号" 的下拉菜单中，用户可以新建一个驱动器代号，尚未分配给卷的字母可以在下拉菜单中找到。

底部窗格显示了计算机上的卷和可用存储空间的图形，选择 "更改大小" 选项就会弹出一个窗口用来显示包含该卷的磁盘，当卷有足够的可用空间时，用户可以将其缩小。

▲上图就是缩小一个 60GB 卷分区的案例。弹出的窗口显示了卷的当前大小，以及当前卷的最小或最大空间。

由此来看，Windows 10 自带的分区工具可以完成较为基本的工作，不过相对于现有的第三方工具而言功能上仍然略有不足。