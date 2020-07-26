「北斗」存在于你的手机里，但没有出现在「设置」里

前不久，北斗三号最后一颗全球组网卫星发射成功，这标志着我国北斗卫星导航系统全面建成，作为我国自主研发的导航系统，北斗自诞生以来就被寄托着走入寻常百姓家的希望，所以北斗何时用、谁能用、怎么用等问题一直备受瞩目。

图源：北斗官网

北斗陪伴我们已久

很多朋友也许不清楚，早在组网完成前，北斗就已经有能力提供定位导航服务了，而搭载北斗导航的手机也很早就上市，例如早在 6 年前发布的小米 4 就是最早支持北斗导航的小米手机，可见北斗被不是一个噱头。

说到这里很多小伙伴们又开始不理解了，既然国产手机这么早就宣称有北斗定位功能，为什么从来没有在手机上见过呢？反倒是 GPS 走到哪都有，其实这要从 GPS 的定义说起，GPS 指的是全球定位系统（Global Positioning System），是一个泛称的说法。美国在上个世纪最早建立自己的定位系统，就直接以 GPS 命名，这种做法就像美国发明了一种机器人，就叫「机器人牌机器人」，而后俄罗斯和欧洲也先后开始建立自己的定位系统，分别命名为「格洛纳斯 GLONASS」和「伽利略」，如今我国也建成了北斗卫星导航系统。

这些定位系统其实都属于全球定位系统，也就是都属于 GPS。如果说 GPS 是一个大的集合，那么这其中就包含了美国的 GPS、俄罗斯的格洛纳斯 GLONASS、欧洲的伽利略以及我国的北斗这四个子集，只是为了方便，早期的手机就直接以 GPS 代称为定位功能，但现在基本上又改回去了，不信大家可以看看自己的手机，是不是以前的 GPS 都换成了「位置信息」或者「定位服务」之类的说法。

在这里插播一段小故事，上个世纪美国建成了自己的导航系统 GPS，虽然 GPS 可以供全球免费民用，但在军用方面美国可以对某一特定地区的 GPS 信号进行干扰或屏蔽，因此各个强国之间展开了卫星导航系统上的激烈竞争。由于当年我国技术力量薄弱，只能寻求欧洲的技术帮助发展卫星系统，于是我们出了很大一笔钱和欧洲共同研发伽利略导航系统，但事情还没办成，欧洲就把我们踢了出去，不允许我们参与核心技术环节，最后只能和欧洲不欢而散，分手后我们痛定思痛，终于在多年后下狠心搞出了北斗导航，如今北斗导航系统已经组网成功，而欧洲的伽利略还没有全部发射完成呢。

关于北斗和伽利略之间的爱恨情仇，只能用「今天你对我爱搭不理，明天我让你高攀不起」这句话来形容了。

打起歪主意「李鬼」App

北斗导航的成功组网成为热议话题，许多人也迫切希望在自己手机上安装使用北斗导航，于是打开了应用商店准备下载，但事情却没有想象的那么简单。在应用商店中搜索「北斗」关键词，会出现许多相关的导航 App，其中每一款的下载量都达到了几十万甚至上百万，那么到底哪个才是真正的北斗导航，或者是官方推出的 App 呢？其实答案都不对。

关于导航 App，北斗官网并没有公布相关的下载信息，官方也未曾宣传过任何手机导航 App，那么问题来了？应用商店里所谓的「北斗导航」到底是什么来头呢？抱着好奇的心态，我安装了这款名为「北斗导航地图」的 App，这是一款在应用商店有 10.9 万次下载量的应用，评分甚至比高德地图还要高，但打开后却发现它和一般的导航 App 别无二致，而且界面粗糙简陋，地图功能也不完善，最可笑的是还露出了明显的马脚，界面左下角居然出现了「百度地图」的 Logo，而打开菜单后，还可以切换成高德地图提供服务……

所以现在已经证明「北斗导航地图」是一款彻彻底底的「李鬼」App，完全是套壳的百度/高德地图，在任何手机上都可以使用，那么这些「李鬼」App 出现的目的何在？通过天眼查搜索开发者「厦门创世线程科技有限公司」发现，这是一家小微企业，业务和产品以 H5 游戏、日历、微商等工具类 App 为主，这些 App 都有着共同的特征——通过植入广告盈利，我在使用「北斗导航地图」的过程中，也发现开屏页和界面上充斥着各种不靠谱的小广告，而除此以外，还有一些类似的「李鬼」App 甚至敢明目张胆的收费使用。

通过搜索各大应用商店，我发现这类「李鬼」App 不在少数，而且遍布违章查询、医疗系统、交通出行等各个领域，它们往往以碰瓷儿或蹭热度的方式出现在各大应用商店中，其中「北斗导航 App」正是利用了大众对北斗导航的消费热情，只要有足够多的用户下载使用，黑心开发者就能牟取源源不断的巨额广告费，而更有甚者还会在其中植入钓鱼网站、留下后门或者木马等。我个人认为，「李鬼」App 泛滥成灾，与应用商店和相关部门的监管有很大关系，而作为用户，我们也应该仔细甄别搜索结果，多一点防范意识，避免上当受骗。

北斗默默守护你的出行

回到主题，既然北斗在手机上普及已久，那为什么我们不仅一点感知都没有，还让李鬼 App 有了可乘之机。

实际上除了苹果 iPhone 之外，如今的国产手机几乎都配备了北斗导航模块，也都支持北斗定位导航功能，更严格地说是同时支持北斗、GPS、伽利略、格洛纳斯这四套系统。当我们需要出行导航时，各个系统之间是协同工作的，地图 App 会自行调用信号强度高的卫星，跟踪多个定位系统进行联合定位运算，这样可以更好的保证定位的准确性和可靠性。

我查了一下办公地附近的导航卫星，共有 24 颗北斗卫星在陪伴着我们，如果你也想知道自己所在地有多少颗北斗卫星，通过IT之家的导航卫星搜索小工具查看，如果想了解更详细的信息，可以使用一款名为「Cellular-Z」的搜星 App，它可以搜索到你所处地附近有多少颗导航卫星，根据实际测试和网友的评论来看，北斗导航在亚太地区有着压倒性的优势，无论是卫星数量还是信号强度都远远优于其他定位系统。

所以说，我们日常出行时，只要你的手机具备北斗导航模块，使用任意导航软件就可以用上北斗了，并不需要安装单独的北斗导航 App，而且北斗官方也没有推出此类 App，它们把北斗完全投入到了市场化的合理竞争中。只要企业有技术能力，就可以利用北斗进行产品研发。因此，不存在某企业与北斗系统签约的情况，更不存在某企业运营北斗系统的情况！

如今北斗对于个人来说，已经变成了像 WiFi 一样的存在，它可以帮助我们规划出行路线、实现精准定位，而未来北斗在无人驾驶等领域相信有更广阔的使用场景。放到更宏观的角度来说，北斗也给整个社会带来了巨大的帮助，在近几天南方的洪涝灾害中，北斗就通过对地形的精准监测成功预报灾情，减少了不必要的损失。有一句话说得好，真正的科技会让我们感觉不到科技的存在，北斗就是这样默默的守护着我们，相信未来我们会见到更多像北斗一样的国之重器，毕竟真正的技术是向善的，会帮助人类越走越远。