微软 Surface Duo 决定也采用谷歌双屏开发者 API

IT之家7月26日消息 在微软开发者博客上，微软宣布将为Surface Duo增加对谷歌Jetpack Windows Manager管理器的支持。这将允许开发人员对跨设备API进行编码，使得应用开发在Surface Duo和三星Galaxy Z Flip上一样好用。

此举是通过谷歌在Jetpack Windows Manager中加入对双屏的支持，针对折叠屏设备实现的。

IT之家了解到，使用该API的开发者现在将能够识别折叠屏的两个要素：其显示特征和设备状态。

显示特征API将让开发者了解连续屏幕表面的任何中断，例如折叠、铰链、弯曲区域或切口，并调整他们的应用布局以避免问题出现。

设备状态API将让开发者检测铰链硬件的状态，如关闭、部分打开、完全打开（平面）或翻转。

当然，微软Surface Duo SDK也已经提供了这些信息，但改用谷歌的API会让应用适配更加通用。

微软表示，如今构建Surface Duo应用的开发者可以选择继续使用已经准备好部署的Microsoft Surface Duo SDK，或者决定迁移到谷歌提供的Foldables Jetpack库的策略，后者现在处于Preview/Alpha状态，或者以后完全完成后再进行切换。

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