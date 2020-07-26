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中国和马斯克谁将更早载人登陆火星 ？马斯克：比赛开始 ！

2020/7/26 9:15:57 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 7 月 26 日消息 特斯拉及 SpaceX CEO 埃隆 · 马斯克此前在微博发文，点赞中国的火星探测器 “天问一号”的发射，他称，“天问一号”的发射 “非常振奋人心”。

在点赞之后，马斯克又放言要和中国比一比，谁将更早载人登陆火星，还相约在火星上喝一杯。

马斯克在被问及中国会不会早于他将人类送上火星时，放言“比赛开始！”，还称自己2026年要前往火星。

天问一号发射成功后，一家面向海外介绍中国科技行业的英文媒体pandaily创始人周恒星在给马斯克的邮件中提及这一问题。

7 月 23 日 12 时 41 分，我国在海南岛东北海岸中国文昌航天发射场，用长征五号遥四运载火箭将我国首次火星探测任务 “天问一号”探测器发射升空，飞行 2000 多秒后，成功将探测器送入预定轨道，开启火星探测之旅，迈出了我国自主开展行星探测的第一步。探测器将在地火转移轨道飞行约 7 个月后，到达火星附近，通过 “刹车”完成火星捕获，进入环火轨道，并择机开展着陆、巡视等任务，进行火星科学探测。

IT之家了解到，SpaceX 当前正在位于得克萨斯州东南部地区开发名为 Starship 的火箭系统。马斯克表示，果 Starship 和它的 Super Heavy 火箭助推器可以实现完全重复使用，该系统会将太空火箭发射的成本降低大约 1000 倍。

马斯克将在本周晚些时候尝试发射 Starship SN5 原型火箭，马斯克希望 Starship 能在 2022 年执行火星货运发射任务；在 2023 年向私人消费者提供绕月服务；在 2024 年将 NASA 宇航员送到月球表面，甚至在同年开始将人类送上火星。

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关键词：马斯克天问一号火星

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