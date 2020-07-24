特斯拉股票到底价值多少？马斯克：这位散户看法很深刻

据外媒报道，特斯拉股价最近连创新高，市值已经远超丰田汽车，成为全球第一车企，引发许多关注。

特斯拉

但是关于特斯拉的真正价值，仍然有许多争议，多头和空头都有各自的看法。

特斯拉 CEO 马斯克今日在 Twitter 上表示，许多散户投资者（Retail investor）的看法很深刻。马斯克还提到了一个具体的散户投资者，ID 为 @hyperchangetv。散户投资者，一般指小额投资者，或个人投资者。

马斯克还提到了一位机构投资者，也就是 @ARKInvest。

投资基金 ARK Invest 经常公开看多特斯拉。两年前，ARK Invest 还曾发布公开信，反对马斯克私有化特斯拉的提议。

ARK Invest 的首席投资官 Cathie Wood 在公开信中谈到，根据 ARK Invest 的研究，在 5 年之内，特斯拉每股价值将达到 700 美元至 4000 美元之间，所以以每股 420 亿美元的价格将特斯拉私有化是极度低估的，并且剥夺了许多投资者参与特斯拉成功的权利。

周四收盘，特斯拉 (NASDAQ:TSLA)股价下跌 4.98% 至 1513.07 美元，总市值约 2806.37 亿美元。