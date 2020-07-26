消息称英特尔酷睿 i9-10850K 十核桌面 CPU 将于 7 月 27 日上市，约 3100 元

IT之家 7 月 26 日消息 看来英特尔已经准备好将在明天推出最新的第十代桌面 CPU——酷睿 i9-10850K，作为第 10 代 Comet Lake 桌面 CPU 产品线的一部分，酷睿 i9-10850K 与酷睿 i9-10900K 类似，但频率和价格更低一些。

据韩国科技媒体 Quasar Zone 报道，酷睿 i9-10850K 将于韩国标准时间 7 月 27 日（周一）23:50 推出，目前还不能确定这款芯片是否会立即在零售市场上销售，还是说要多等一段时间，等待 CPU 上架。

规格方面，英特尔酷睿 i9-10850K CPU(BX8070110850K)将拥有 10 个核心和 20 个线程，主频 3.6GHz (Core i9-10900K 为 3.70 GHz) ，睿频 5.2 GHz (Core i9-10900K 为 5.3 GHz)，CPU 保留了 20MB 的 L3 和 2.5MB 的 L2 缓存。外媒 Wccftech 称，酷睿 i9-10850K 的价格应该会在 450 美元左右（约3100元），这比酷睿 i9-10900K 的官方售价低 50 美元。

IT之家了解到，已经有几家在线零售商列出了该芯片，该芯片也出现在了几款预制和高端台式游戏 PC 中。酷睿 i9-10850K 将与 AMD 的 Ryzen 9 3900X 竞争，但后者更便宜，同时提供更多的核心、 线程和更好的多线程性能。