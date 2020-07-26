安卓最强平板！三星 Galaxy Tab S7/S7 + 官方渲染图、配置全曝光：120Hz 屏，骁龙 865 + 处理器

IT之家 7 月 26 日消息 外媒 winfuture 刚刚曝光了三星即将发布的平板电脑 Galaxy Tab S7 和 Galaxy Tab S7 + 的官方渲染图和配置信息，新设备将跟苹果 iPad Pro 和微软 Surface 展开竞争。

▲三星 Galaxy Tab S7

三星将 Galaxy Tab S7 的显示屏尺寸增加到了 11.0 英寸，而 Galaxy Tab S7 + 的显示屏尺寸则增加到了 12.4 英寸，这是多年来三星首次在一个系列中提供两种平板电脑尺寸。如果不考虑尺寸，这两款三星新平板电脑在很多方面上一样。另外，Galaxy Tab S7 和 S7 + 也将首次推出支持 5G 的版本。

▲三星 Galaxy Tab S7 +

三星 Galaxy Tab S7 采用的是 11 英寸 LTPS 液晶屏，分辨率为 2560×1600，像素密度为 274ppi，最大亮度达到 500 尼特，刷新率高达 120 Hz。因为液晶屏的缘故，没有使用屏下指纹，而是位于外壳的侧面。

而三星 Galaxy Tab S7 + 则使用了一块由三星自家生产的 12.4 英寸 SuperAMOLED 面板，分辨率为 2800×1752，像素密度达到了 287ppi。420 尼特的最大亮度虽然没有达到小尺寸机型中 LCD 的高水准，但由于是 OLED 显示屏，应该不会有太大的区别。最大刷新率也为 120 Hz。因为使用的是 OLED 面板，所以支持屏下指纹。

这两款三星新平板电脑都各自配备了改进的 S-pen 手写笔，据说延迟时间只有 9 毫秒。用手写笔进行手势控制的功能，在 Tab S7 机型上也可以实现。

三星 Galaxy Tab S7 和 S7 + 都搭载了全新的高通骁龙 865+ SoC，得益于骁龙 X55 调制解调器，新机提供支持 5G 网络连接的版本。此外，新机拥有至少 6GB 的 LPDDR5X 内存和至少 128GB 的内部闪存。支持 5G 功能的版本，内置存储更大，高达 256GB，使用 MicroSD 卡可以扩展到 1TB。

三星 Galaxy Tab S7 和 Galaxy Tab S7 + 的摄像头对于平板电脑来说是比较强大的。在两款机型的背面分别有两个 1300 万像素和 500 万像素分辨率的摄像头，其中主摄像头光圈为 f/2.0，而超广角摄像头的光圈为 f/2.2，都可以以 30 FPS 的速度录制 4K 视频，还有闪光灯。新机的前置摄像头为 800 万像素，光圈为 f/2.0。

电池方面，三星 Galaxy Tab S7 为 7040mAh，而 Galaxy Tab S7 + 更是高达 10090mAh，通过 USB-C 接口充电，可购买功率高达 45W 的电源适配器，但附赠的只是一个 15W 的充电器。

此外，三星还提供了一个新的键盘保护壳，内置触控板，也可以使用 Wireless DeX 在桌面环境下工作，即盖子上有一个放大的触控板和全尺寸按钮。新机共有四个扬声器，经过 AKG 音频专家的优化和杜比 Atmos 加持，将提供出色的声音。

IT之家了解到，三星 Galaxy Tab S7 厚度为 6.34 毫米，重量为 495 克。而 Galaxy Tab S7 + 的厚度只有 5.7 毫米，重量为 590 克，将有神秘黑、神秘铜和神秘银三种颜色，并很可能在 8 月初的 Galaxy Note 20 手机发布会上正式亮相，目前还没有任何关于价格和上市日期的信息。