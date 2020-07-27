华擎 4X4-V2000 SBC 准系统小板曝光：板载 AMD Ryzen 4000 APU，双网口

IT之家7月27日消息 目前 SiSoftware 测试数据库中出现了一款华擎的 4X4-V2000 SBC 准系统，面向嵌入式准系统市场，尺寸为 103.9 x 102.1mm，约为手掌大小，介于 Nano-ITX 和 Pico-ITX 主板之间。

该准系统板载了一颗 Ryzen 5 4600U APU 处理器，采用台积电 7nm 工艺打造，可在 10W 和 25W 之间运行，配备了 6 个 Vega 核心，相比前代 4X4-V1000 准系统所搭载的 AMD V1605B 处理器提升不俗。

其他方面，该准系统采用 SO-DIMM 内存，双面扩展类型，并提供双千兆 LAN 口，可提供多达四个 4K 输出接口。此外，由于是准系统，4X4-V2000 没有 RAM 和存储解决方案，用户可自行拓展，支持 16G 双通道 DDR4 内存。

IT之家了解到，关于该准系统具体的发布和上市时间目前尚未可知。

AMD 在 7 月 21 日推出了采用台积电 7nm 工艺的 x86 台式机 APU 处理器。此前消息称，包括联想和惠普在内的 OEM 厂商均会在 2020 年第三季度推出搭载 AMD 锐龙 4000G 系列台式机处理器的相应整机。届时，一批准系统机型或将一并亮相。