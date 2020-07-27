realme 真我 V5 手机官宣 8 月 3 日发布

IT之家 7 月 27 日消息 realme 官方今天宣布，realme 真我 V5 手机 8 月 3 日 14 点发布会见。与代言人杨紫一起锁定 realme，看直播。

realme 全新 V 系列首发，realme 真我 V5 在设计上尝试了更有范的全新相机矩阵，同时将 realme 采用了大胆坚持的 “LOGO Design”，再搭配超级镀膜光学工艺和第二代 AG 效果，最终呈现出潮酷年轻的银翼少年。

IT之家整理爆料报道，realme 真我 V5 将采用一块 6.5 英寸 LCD 打孔屏，拥有 2400×1080 分辨率，搭载一颗主频为 2.0GHz 的 5G 处理器（具体型号未知），前置选用了 1600 万像素镜头，后置 4800 万 + 800 万 + 200 万 + 200 万像素四摄相机模组，内置 5000mAh 大容量电池（额定容量 4800mAh），支持 30W 快速充电，整机厚度为 9.1mm，重 194 克。

IT之家了解到，该机已经通过了工信部入网认证。据工信部入网信息，该机指纹识别位于手机的右侧，拥有 6GB 和 8GB 的运行内存以及 128GB 和 256GB 的机身存储，拥有深灰色、绿色和银色三种配色。