外媒：特斯拉计划在柏林生产车友电池，但缺乏所需人才

（原标题：外媒：特斯拉将在柏林生产电池 但缺乏所需人才）

据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉将在柏林生产电池，以满足其柏林超级工厂的需求，但是却缺乏所需要的人才。

特斯拉的柏林超级工厂是该公司的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。该工厂计划从 2021 年夏天开始生产电动汽车，并将尽快实现年产 50 万辆汽车的目标。

在过去，电池一直是特斯拉汽车生产的瓶颈，但该公司似乎想要避免这种情况。特斯拉的计划是，在汽车生产的同时提高电池产量，以便所有的电池都可以在当地生产。

在上周五举行的第二季度财报电话会议上，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克透露，该公司将在柏林生产电池，以满足其柏林超级工厂的需求。

此外，一家德国媒体报道称，特斯拉将在德国 Grünheide 生产电池，而该地正是该公司建设其柏林超级工厂的地方。

然而，特斯拉动力系统和能源工程部门的高级副总裁德鲁 · 巴格利诺（Drew Baglino）公布了延迟在德国生产电池的细节，并暗示这与缺乏可用人才有关。

巴格利诺确认，特斯拉最终将在柏林建立一个电池生产厂。不过，这取决于该公司什么时候能在这个新超级工厂组建一支足够的电池制造团队。

此外，外媒报道称，较高的员工离职率可能也会导致该公司推迟在德国生产电池的计划。