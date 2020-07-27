彭博社：瑞士信贷 1 亿美元投资蚂蚁集团

（原标题：瑞信1亿美元投资蚂蚁集团估值1500亿美元 有望获利40%）

▲ 瑞士信贷

据彭博社报道，知情人士称，瑞士信贷集团在蚂蚁科技集团上一轮融资时对后者投资了近1亿美元。眼下，蚂蚁集团正在筹备两地上市，它的首次公开招股(IPO)有望让瑞信大赚一笔。

知情人士称，2018年，在蚂蚁集团的上一轮融资中，瑞信以股权投资的方式对蚂蚁金团投资了近1亿美元，对蚂蚁集团的估值为1500亿美元。而现在，如果投资者对蚂蚁集团的IPO认购需求旺盛，瑞信有望从这笔此前从未披露的投资中赚上一笔。投行伯恩斯坦公司(Bernstein)预计，蚂蚁集团目前的估值达到2100亿美元。这就意味着，瑞信对蚂蚁集团的股权投资价值将增长40%。

知情人士称，瑞信并不计划出售这部分蚂蚁集团股份。瑞信、蚂蚁集团不予置评。多年来，瑞信已经与马云的商业帝国展开了密切合作，在更为庞大的阿里巴巴生态系统内处理至少30笔交易。瑞信还在至少140亿美元收购交易中为阿里提供建议，超过其他任何银行。

此前，蚂蚁集团已宣布，启动在上海证券交易所科创板和港交所同步上市计划。知情人士称，,蚂蚁集团考虑任命瑞信为其IPO联席全球协调人，是一个重要性相对较低的角色。