快手破圈了，周杰伦笑了

3、2、1 随着倒计时数字的出现，身穿蓝牛仔套装的周杰伦出现在了镜头里。

10 分钟后，直播间在线观众总人次就超过了 4260 万，最终直播累计观看人数达 6800 万，对于这场刷屏的直播，不仅粉丝翘首以待，快手也期盼已久。

“主要是为了破圈。”一位快手员工表示，无论是之前冠名春晚红包、推出《看见》、成立快手女团，还是引入明星、知名企业家直播，这一系列刷屏背后，是快手企图破圈，抢夺流量的出击。

周董直播首秀，有多能打

这是周杰伦的直播首秀成绩之一，这还不仅仅只是钱的问题，最重要的就是在这 30 多分钟的时间里面，有关之琳、郎朗、柳岩、张继科、陈小春、等超过 50 多位明星在线给周杰伦送礼物。其中最豪的是王祖蓝，给周杰伦刷了 700 多个穿云箭，顺带着两人也上了微博热搜。 在快手平台上，一个穿云箭价格是 RMB288，王祖蓝刷了 700 多个穿云箭，折合成人民币约 20 万，但这也只在礼物排行榜却排第八。 其中，快手一哥辛巴带着三位徒弟 “时大漂亮”、“蛋蛋小朋友”、“猫妹妹”三人分别刷了 7194.7w、3172.1w、2752.2w，位列第一三四位，再加上辛巴本人刷的 100W, 这些虚拟礼物折合成现金则高达一千三百多万。在快手平台上，10 快币等于 1 元。

官方数据显示，此次直播累计观看人数 6800 万，粉丝互动超 3.8 亿，同时在线达 612 万。相当于坐满 76 个鸟巢。

更有媒体拿本次直播和其他 “流量”对比：这比上个月作为快手电商直播首位明星代言人的张雨绮超 2500 万人的直播总观看人次高了将近 3 倍，是更早前董明珠快手直播带货首秀的 1600 万人次的 4 倍还多。

此外，在这半个小时里，周杰伦在快手的粉丝更是从直播官宣前的 2200 万突破至 3000 万。 在微博，# 周杰伦直播 #、# 周杰伦疯狂翻牌 #、# 周杰伦 726 快手直播首秀 #等相关话题阅读量，更是突破 3 亿。

从数据的角度看，周杰伦的直播首秀无疑是成功的。

时间太短，粉丝狂呼不过瘾

“哎呦…… 哎呦…… 有点卡住喽”，人还没走到镜头，但周杰伦的声音已经先到来。

这次直播的举行地点在一个类似画廊的地方，一开场，周杰伦就用硬币表演了一个近景魔术。

之后他便在直播间疯狂 “翻牌”粉丝，现场念粉丝 ID 和弹幕内容，但在粉丝们最关注的 “评论问答”环节，也因为留言过多过密、刷屏频繁让其挑花了眼。

不过周杰伦表示，粉丝们评论的内容都是夸赞自己的内容，有点不太好意思念出来，并且多次表示害羞并用手遮脸。

出场 10 分钟后，周杰伦的直播间就突破了 600 万 + 同时在线人数，且基本维持在 550 万 + 以上。

对于这次直播首秀，周杰伦还是有些紧张的。就在一天前，他还发布快手动态表达自己的忐忑，“因为哥平常不直播聊天的，所以这次有点紧张。”直播中，他也调侃 “压力真的比演唱会还大”。

整场直播，周杰伦一改其他明星对着镜头聊天的常态，不但自己表演魔术，而且还邀请了三位好友助阵，显得直播间氛围非常热闹。

此外，萧敬腾更是在 “偶然”出现在周杰伦的直播中，不但亲自化身为服务生小哥为周杰伦送上道具，而且两人还约着打篮球。

除了有众多好友到场应援外，周杰伦的直播还有数个机位、数十位工作人员在幕后。

场内热潮非凡，而在场外，更有北京、上海、广州等一线城市的 12 个地标将上应援大屏，也齐刷刷为其打 call。

直播半个小时后，周杰伦 “借口”被萧敬腾喊打篮球结束直播。

而此前，粉丝们设想的在线唱歌、打游戏、喝奶茶等等都没有实现，之前预告的唱歌、连麦环节等环节更是没有出现，对此，不少粉丝在其他社交媒体平台表示失望。

不过绝大多数粉丝还是表示，“就算他嗑半小时瓜子儿，我也愿意看!”

不是周杰伦需要直播，而是快手需要周杰伦

“我是因为周杰伦，才第一次下载快手的”，社交平台上，像这样的言论比比皆是。

而此前，就有不少人表示，“不是周杰伦需要直播，而是快手需要周杰伦。”

对许多 80 后、90 后来说，周杰伦三个字是和青春，情怀画上了等号。对快手而言，拥有了周杰伦，就可以激活这部分的潜在用户。

对于粉丝而言，周杰伦出道这么多年来，从来没有在大陆的社交平台开设过官方账号，当初周杰伦粉丝和蔡徐坤粉丝轰轰烈烈的超话大战，他却连微博都没有入驻，只是在 IG 上淡淡的说了下自己的感受。这对于广大杰迷们来说，终于有了一个不用翻墙就可以和自己偶像交流的机会。

其实，明星生态早已成为今年快手深耕方向之一。除周杰伦外，黄渤、张雨绮、王耀庆等明星今年都曾在快手进行过直播。郑爽更是入职了快手，担任了创新实验室合伙人。抖音更是如此。

“无论是引入周杰伦还是其他明星，最主要的还是破圈。”一位快手内部人士说，明星的入驻有利于改变快手的内容生态和用户属性，也能提高品牌效应玉影响力。

“今年引进明星资源是快手重点发力点之一。”上述人士说。