恒大健康：新能源汽车为本集团最重要业务，集团更名为恒大汽车

IT之家 7 月 27 日消息 7 月 27 日晚间，恒大健康对外发布公告称，鉴于新能源汽车已成为该集团最重要的业务，拟将公司名称更改为 “中国恒大新能源汽车集团有限公司”（英文名称： China Evergrande NewEnergy Vehicle Group Limited），简称 “恒大汽车”。

对于此次更名事项，恒大健康董事会方面认为，更改名称符合该公司及股东整体利益。

恒大健康还于公告中表示，该公司正全力发展新能源汽车业务，已构建覆盖动力电池、动力总成、先进整车制造、汽车销售及智慧充电的新能源汽车全产业链，在各关键环节拥有世界顶尖的核心技术，并实施全球一体化研发模式，在中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等国协同研发，力争在 3–5 年内成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团。

恒大健康 2019 年的年报显示，恒大养生空间还是恒大健康的主要收入来源部分。财报显示，养生空间的收益 49.48 亿元，医疗美容及健康管理收益 2659 万元，新能源汽车部分收益 6.6 亿元。

IT之家了解到，按照此前的业务分类，恒大健康从事互联网 + 社区健康管理、国际医院、养老及康复产业、医学美容、抗衰老及销售养生空间，新能源汽车是恒大集团在 2018 年 6 月正式宣布进军的一个新领域。