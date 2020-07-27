美团互助产品升级：会员可随时加入退出，结余用于分摊

7 月 27 日晚间消息，美团互助宣布进行产品升级，主要围绕用户体验进行三方面迭代：一是会员可随时加入和退出，新增 “一键退出”功能；二是明确公示扣款时间，会员可通过美团 App 站内消息了解每一期分摊情况；三是结余用于分摊，每期分摊的结余都将用于下一次案例分摊中。

美团互助表示：“从用户体验来看，之前我们做的确实远远不够。在收到了很多用户反馈后，第一时间优化了产品流程。”

美团互助介绍，目前对单一案件的互助金，美团互助会员分摊费用不超过 0.1 元。每一个会员 2020 年全年总分摊金额将不超过 50 元，如有超出部分全部由美团互助承担。以后每年美团互助都将公布封顶的分摊金额。

美团互助表示，将不断升级迭代，让美团互助变得更好，继续守护大家、守护更多人。

以下为美团互助公告全文：