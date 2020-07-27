美团互助产品升级：会员可随时加入退出，结余用于分摊

7 月 27 日晚间消息，美团互助宣布进行产品升级，主要围绕用户体验进行三方面迭代：一是会员可随时加入和退出，新增 “一键退出”功能；二是明确公示扣款时间，会员可通过美团 App 站内消息了解每一期分摊情况；三是结余用于分摊，每期分摊的结余都将用于下一次案例分摊中。
美团互助表示：“从用户体验来看，之前我们做的确实远远不够。在收到了很多用户反馈后，第一时间优化了产品流程。”
美团互助介绍，目前对单一案件的互助金，美团互助会员分摊费用不超过 0.1 元。每一个会员 2020 年全年总分摊金额将不超过 50 元，如有超出部分全部由美团互助承担。以后每年美团互助都将公布封顶的分摊金额。
美团互助表示，将不断升级迭代，让美团互助变得更好，继续守护大家、守护更多人。
以下为美团互助公告全文：
从 2019 年 6 月上线到现在，美团互助已经成立一年多了。我们希望搭建一个公开、透明的互助平台，让大家聚在一起，相互帮助。在这里，如果有一个人罹患大病，其他人会分摊费用，通过这种方式，每个人能获得最高 30 万元重大疾病保障，以此一起抵御潜在的健康风险。
目前，对单一案件的互助金，会员分摊费用不超过 0.1 元。每一个会员，2020 年全年总分摊金额将不超过 50 元，如有超出部分全部由美团互助承担。未来，我们每年都会公布封顶的分摊金额。
现在，我们有超过三千万会员加入，靠大家的力量，陆续帮助了很多患病会员，这让我们深感责任重大。为进一步保障和提升体验，我们听取了用户的意见和反馈，再次优化产品体验：
1. 随时加入和退出，提升用户体验。
首次加入时，用户点击申请加入，并授权自动扣款成功后，就加入到美团互助中，获得保障、参与分摊；若中途希望离开，在美团互助产品页面，联系智能客服可一键退出。但如果大家还想加入，欢迎回来。
2. 明确公示扣款时间，提前了解详情。
每个月 6 日和 20 日是案例公示日，13 日和 27 日是扣款分摊日。在每一次公示及分摊自动扣款前，都会推送美团 App 站内消息，让大家提前了解每一期的分摊情况。
3. 结余用于分摊，每一分都用于救治。
当分摊金额尾数不足 1 分钱时，由于人民币最小的单位是分，按照 1 分钱计算，多出的扣款成为结余，结余将用于抵扣分摊金。根据公示，本期分摊金额，由结余抵扣，不需要会员额外扣款。
我们还将进一步加强信息审核，保证每一个案例的真实性，用户可随时拨打客服电话 95172-7 联系我们。最后，再次感谢大家的关注和支持。