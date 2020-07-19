石家庄约谈美团、饿了么运营商，敦促骑手遵守交规

IT之家 7 月 19 日消息 据河北日报 7 月 19 日报道，近日，为进一步落实石家庄市网络第三方平台食品安全主体责任，保障消费者餐饮服务食品安全；进一步规范网络第三方平台 “文明送餐”行为，加强送餐骑手遵守交通规则文明出行，石家庄市文明办会同该市市场监管局召集美团、饿了么两大网络订餐平台运营商进行了行政约谈。

据悉，会议通报了近期网络订餐投诉举报情况，尤其是送餐骑手在送餐过程中存在的闯红灯、超速、乱穿马路等不遵守交通规则的乱象，要求第三方平台要切实加强对骑手 “文明交通”的管理。

IT之家了解到，石家庄市市场监管局要求，第三方平台发挥主体责任，强化内部管理，开展食品安全培训，督促网络食品经营者提高管理水平，保障消费者权益，规范餐饮配送，消除运输环节潜在的食品安全风险。

同时，切实加强对骑手文明交通的管理，将 “文明交通、遵规守纪”纳入管理，切实完善送餐过程管理制度建设，制定和完善文明送餐管理办法及实施细则，进一步细化文明交通内容，建立切实可行的文明送餐监督和奖惩机制，加强宣传教育，建立交通法规知识培训轮训制度，强化对骑手骑行的管理规定。

石家庄市市场监管局还要求，完善入网餐饮单位审查登记、违法行为制止报告、食品安全事故处置等相关制度，并在平台上及时公开，接受社会监督。第三方网络平台要加强内部人员业务培训，强化其食品安全责任意识，提高食品安全管理水平，强化主体责任意识。