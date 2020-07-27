两部委会商教育专网建设方案：5G 时代，运营商应当仁不让

7 月 27 日消息 今年初，新冠肺炎疫情席卷全球，为有效落实 “停课不停学”要求，全国各地各类学校开展了史无前例的大规模在线教学。后疫情时代，在线教育深入发展和大规模应用已成必然趋势。

在日前举行的第五届中国互联网教育大会上，教育部科技司司长雷朝滋表示，教育部正会同工信部研制教育专网建设方案。

雷朝滋介绍，疫情期间的大规模在线教学实践所取得的成果经验弥足珍贵，后疫情时代，要继续加大力度推进教育信息化发展，建成覆盖全国的快速、稳定、绿色、安全、可管可控的国家教育专用网络，支持在线教育高质量健康发展，为每个孩子提供平等获取优质教育资源的机会。

5G 教育专网是新型IT基础设施

2019 年 9 月，经国务院同意，教育部等十一部门联合印发《关于促进在线教育健康发展的指导意见》。《意见》提出，抓住第五代移动通信技术（5G）商用契机，加快推动物联网、云计算、虚拟现实等技术在教育领域的规模化应用。

5G 作为先进的通信技术手段，以其大带宽、低时延、高可靠、高连接、泛在网等诸多优势，在 5G 行业网中发挥着重要作用。2019-2020 年，国家多部委推进覆盖 12 个城市的垂直行业应用示范，运营商也在进行积极探索。以中国移动为例，聚焦智慧校园、自动驾驶、智慧医院等 15 个细分行业，打造 100 个集团级 5G 龙头示范项目和 1000 个省级特色项目，探索多样化精品行业专网服务。

在教育领域，5G 专网借助网络切片、边缘计算等技术，对 5G 网络资源灵活配置与部署，为教育客户快速构建满足其进行组织管理、教学、科研、办公等所需的端到端虚拟 / 物理定制化网络，实现按需定制和公网的动态平衡，进而满足学校客户业务、连接、计算、安全等需求，是运营商在 5G 时代为学校客户设计的新型IT基础设施。

运营商专网建设：让专业的人做专业的事

GSMA 大中华区技术总经理刘鸿表示，运营商建设专网的优势诸多。例如公网和专网之间的连接，完全隔离的专网将会是一座信息孤岛，必须和公网连接。加之，运营商对网络的规划、优化、管理等方面都有自己独特的优势，不是任何一家设备商或者企业可以企及的。

中国信息通信研究院副院长王志勤指出，运营商应充分发挥技术和产业方面的优势，打造 5G 专网的标准化产品，加快构建 To B 的端到端运维体系，提供更多的网络解决方案，实现包括网络建设部署、后期交付维护等服务，使得 5G 网络真正能够下沉到企业，提供专网级的服务，满足教育等行业客户的需求。

就在上周，中国移动举办 “5G 专网启航计划”线上发布会，正式发布 5G 专网产品、技术、运营三大体系。基于 “网随业动、按需建网”原则，中国移动推出 5G 专网 “优享、专享、尊享”三种模式，发布边缘计算、超级上行、网络服务等多项 5G 专网能力，帮助行业客户快速构建安全可靠、性能稳定、服务可视的定制化专属网络。此外，中国移动还发布 5G 专网运营平台，该平台可实现所有设备的接入管理和生产流程的可视化调度，为行业客户提供一站式业务全流程服务。

“教育是关键、需求是驱动、网络是支撑。”在推进教育专网建设工作中，运营商要尽快摸清在线教育业务类型和学校的具体需求，与各有关方面形成合力、加强对接，加速推动教育专网建设。通过 5G 教育专网，提供 “网络 + 中台 + 应用”的整体解决方案和端到端服务，积极构建 5G 教育生态。