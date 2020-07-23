荷兰完成首次 5G 频谱拍卖：荷兰皇家电信等三家运营商共花费超 12 亿欧元

荷兰完成了首次 5G 拍卖，荷兰皇家电信（KPN）、T-Mobile 荷兰公司及 VodafoneZiggo 为获取频谱总共花费了超过 12 亿欧元。



在各自的声明中，KPN 和 VodafoneZiggo 透露他们分别花费了 4.16 亿欧元，并且都对结果感到满意。T-Mobile 投入了 4 亿欧元，尽管也很满意对它的分配，但抱怨政府设定的起始价格过高。

KPN 和 VodafoneZiggo 都被分配了 20MHz 的 700MHz 频段频谱、15MHz 的 1400MHz 频段频谱、40MHz 的 2100MHz 频段频谱。

今年 4 月利用现有频谱资产推出 5G 的 VodafoneZiggo 指出，此次分配将增强其当前的服务；KPN 则表示，除了推出下一代网络外，还计划为 4G 用户 “立即提高移动数据传输速率”。

KPN 首席执行官约斯特 · 法维克（Joost Farwerck）补充说，考虑到政府设定的拍卖底价，它已经以 “合理的价格”购得了 “具有吸引力的频谱牌照组合”。

T-Mobile 赢得了 20MHz 的 700MHz 频段频谱和 10MHz 的 1400MHz 频段频谱，它还保留了已持有的 40MHz 的 2100MHz 频段频谱。该运营商指出它支付了 “可观的金额，但明显少于竞争对手”。

该运营商计划在获得牌照后立即推出 5G 服务，而 KPN 表示其网络 “即将开通”。

作为拍卖条款的一部分，运营商被设置了一些条件，包括覆盖每个城市 98% 的地区，以及对企业和消费者的最低速率要求。

所有牌照的有效期直至 2041 年。荷兰的第二次 5G 拍卖计划在 2022 年初举行。