运营商 2G/3G 退网或将加速

随着 4G 覆盖加深，5G 商用范围不断扩大，2G、3G 技术落后尾大不掉、设备老旧、能耗效率低下、维修困难，占用优质的、黄金频谱资源导致有限的频谱资源未得到充分的利用。

因此，目前全球已有 20 多家运营商关停了 2G 网络，不少运营商也正在或计划关停 3G 网络。

我国工信部也表示：目前 2G、3G 退网的条件已经逐渐成熟，鼓励运营企业积极引导用户迁移转网，将有限的频率资源和网络资源，用到 5G、4G 移动通信网络发展当中，整体降低成本。

当然，退网并不是一个文件下来说关就关，这其中涉及最大的问题就是在网用户的迁移，例如：语音、终端、大批量的物联网终端升级更换等问题。GSMA 日前发布亚太 2G/3G 退网经验白皮书，其中指出：通常从最初的决策到完全关闭一般需要三年时间。

我国 VoLTE 商用步伐以及互通加快，工信部也发出通知推动 2G/3G 物联网业务迁移转网，三大运营商也在释放退网、清频的信号，2G/3G 退网或将加速。

条件成熟：后路切断、前路铺好

近日，3GPP 在 RAN#88e 全体会议上宣布，负责 GERAN 和 UTRAN 无线与协议工作的 RAN6 工作组正式关闭。而 RAN6 工作组此前一直负责研究 2G 和 3G 无线功能，负责定义涉及 GSM/EDGE 无线接入网络 （GERAN）和 UMTS 无线接入网络（UTRAN） 的规范及接口等。

也就是说，RAN6 工作组的关闭表示 2G/3G 退网已经在标准层面落实了。

2G、3G 退网无非是纠结语音和终端设备问题，当然终端也包括物联网终端。

从语音来说，目前，三大运营商各自不断加快 VoLTE 商用步伐，同时配合测试相互之间的 VoLTE 互联互通，一旦三大运营商的 VoLTE 能够在全国实现互通，就能够加速 2G、3G 用户转 4G，这样 2G、3G 退网速度就快了，频谱利用率也将会提高。

去年 7 月，湖南移动拨通了到湖南电信的第一个 IMS 网间通话。这标志着湖南移动和湖南电信之间 VoLTE 有了互通的可能。

再来说说，关于 2G/3G 物联网业务的问题：

2020 年 5 月 7 日，工信部发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，《通知》显示：推动 2G/3G 物联网业务迁移转网，建立 NB-IoT（窄带物联网）、4G（含 LTE-Cat1，即速率类别 1 的 4G 网络）和 5G 协同发展的移动物联网综合生态体系，在深化 4G 网络覆盖、加快 5G 网络建设的基础上，以 NB-IoT 满足大部分低速率场景需求，以 LTE-Cat1（以下简称 Cat1）满足中等速率物联需求和话音需求，以 5G 技术满足更高速率、低时延联网需求。

到 2020 年底，NB-IoT 网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖；移动物联网连接数达到 12 亿；推动 NB-IoT 模组价格与 2G 模组趋同，引导新增物联网终端向 NB-IoT 和 Cat1 迁移；打造一批 NB-IoT 应用标杆工程和 NB-IoT 百万级连接规模应用场景。

日前，国际电信联盟（ITU）召开的 ITU-R WP 5D#35e 远程会议宣布：3GPP 5G 技术（含 NB-IoT）满足 IMT-2020 5G 技术标准的各项指标要求，正式被接受为 ITU IMT-2020 5G 技术标准。

中国电信：CDMA 落幕

中国电信已经拉开了 3G 退网的序幕，今年 6 月 1 日起，中国电信逐步在云南关闭 3G 网络。

中国电信科技创新顾问沈少艾此前表示，实现 VoLTE 大规模的商用需具备三个条件：一，LTE 网络实现与 2G/3G 网络相同的覆盖；第二，产业链能提供支持 VoLTE 的终端产品；第三，要让用户买得起，用得好 VoLTE 终端。

数据显示：2019 年底，中国电信 4G 用户渗透率将近 84%，保持行业领先。

去年底，中国电信就已经表明态度：5G 终端不允许存在 CDMA 模式，同时要求默认打开 VoLTE，不允许存在 VoLTE 开关。

为全面促进 VoLTE 终端的普及，中国电信将推动 2020 年百元 VoLTE 手机的上市，还将推动 VoLTE 互通漫游，包括国内运营商之间互通以及 VoLTE 国际漫游，VoLTE 的普及能够加快 CDMA 退网的步伐。

截至 2020 年 5 月，中国电信支持 VoLTE 功能的终端累计达到 481 款，VoLTE 驻网用户达到 1.27 亿，预计今年年底 VoLTE 驻网用户将达到 2 亿。

据了解，2020 年，中国电信将加快推进纯 VoLTE 功能手机的普及，加速 4G 非 VoLTE 用户迁移到 VoLTE；打造 100 元和 199 元两个价位段的纯 VoLTE 功能手机，替换现有的 2/3G 功能手机以满足用户需求。

中国联通：有序退 2G 网

此前，就有很多联通人表示中国联通退 2G 网会让大批用户受影响，因为大量的物联网设备还是 2G。“2G 网才是移动网络质量口碑的核心所在，其影响的不仅仅是老人，更是关系到每一个用户。”的确，截至 2020 年 5 月底，中国联通在网的 2G 用户数量大约为 5150 万户。

这是一项颇为艰难的工作，但 2G 退网是趋势，不可避免。

中国联通官方信息显示：中国联通福建公司、河南新乡分公司将于近期启动全区移动网 2G 等老旧设备拆除退网工作，预算达到 200 万元。

目前中国联通在各省都在鼓励 2G 用户换机，同时还有 2G 网络基站减频工作，而当下最重的任务应该就是让这些 2G 老用户第一时间进行终端的升级。

今年 “两会”上，全国政协委员、中国联通产品中心总经理张云勇也提出了 “关于有序推动落后产能 2G 退网”的提案。他建议制定 2G 关闭的整体规划，有序引导 2G 存量用户向 4G、5G 迁移，在存量上做减法。同时，建议取消对 2G 新手机的入网许可，在增量上做管控。

中国移动：停止新增 2G 物联网用户

上月底，有消息称中国移动集团公司对物联网技术、业务发展策略以及加强 NB-IoT 网络建设进行了专题调研，明确由 NB-IoT、4G Cat1/1bis 技术承接 2G 物联网业务，决定 2020 年前停止新增 2G 物联网用户。

同时，为了加快 NB-IoT 网络覆盖，加快 2G 物联网业务向 NB-IoT 网络迁移，有力推进 2G 退频退网与 900MHz 频率重耕，中国移动 2020 年将在全国范围新建 NB-IoT 基站 11.8 万个，累计达到 35 万个基站。

当然，这并不代表中国移动关闭 2G 网络，这是两个概念。

值得注意的是：中国移动拥有最大规模的物联网连接，却以 2G 物联网业务为主。因此，如何将这些 2G 用户平滑过渡 4G/5G 网络上来，这是一个大任务、也是一个难题。