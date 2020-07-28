美国首个！皮查伊正式宣布：谷歌员工居家办公延长到 2021 年 7 月

7 月 28 日消息，据外媒报道，美国当地时间周一，谷歌及其母公司 Alphabet 首席执行官桑达尔 · 皮查伊 (Sundar Pichai)向全体员工发电子邮件，宣布其员工至少可以在家工作至 2021 年 7 月。这意味着，谷歌将成为新冠疫情期间首家正式宣布大幅延长在家工作时间的美国大公司。

图：谷歌及其母公司 Alphabet 首席执行官桑德尔 · 皮查伊

此举将影响到谷歌及其母公司 Alphabet 约 20 万名全职员工与临时工，而且肯定会给其他科技巨头带来压力，此前许多公司宣布最快在明年 1 月要求大部分员工返岗。

据知情人士透露，皮查伊上周在与所谓的 “谷歌领导层”（Google Leads）进行讨论后亲自做出了这一决定。谷歌领导层是皮查伊担任董事长后由高管组成的内部团队。知情人士说，谷歌少部分员工最早在本周晚些时候就可收到通知。

皮查伊在邮件中称：“我知道当前生活并不容易，我希望这能为你们提供所需的灵活性，在接下来的 12 个月里平衡工作与照顾自己和亲人之间的关系。”

随着新冠病毒感染病例激增，以及雇主试图平衡员工安全和重启经济之间寻找平衡之际，新的返岗日期让谷歌坚定地站在了支持远程工作的谨慎阵营中。而其他跨国公司急于将员工召回去，恢复正常工作。

延长在家工作时间表适用于谷歌大部分办事处员工，包括加州山景城总部以及美国、英国、印度、巴西和其他地方。此前，谷歌始终告诉员工明年 1 月份开始重返办公室。

硅谷科技公司在 3 月份很早就要求员工在家办公，而且他们已经多次推迟返岗时间框架。然而，谷歌的这一举措使其超越了许多同行。例如，微软告诉纽约等城市员工，他们最快可能在今年秋天回到办公室。Salesforce 远程办公时间将于今年年底到期。苹果重开了部分零售店，但随后又关闭了。

甚至在卫生官员宣布新冠病毒升级为全球疫情之前，皮查伊就已经开始了解其对健康和社会的影响。他从 1 月份开始阅读关于新冠病毒的研究论文，并带头在 3 月份率先做出关闭公司办公室的初步决定。

谷歌已经在澳大利亚、希腊和泰国等相对受疫情影响较小的国家重新开放了规模较小的办事处。

以下为皮查伊电子邮件全文：

我很感谢你们在过去几个月里为实现我们的使命所做的一切，并为我们的用户和彼此提供帮助，我知道这并不容易。

我很高兴，随着许多国家当地条件的改善，我们在让谷歌员工返岗方面取得了良好的进展。随着强有力健康和安全举措的实施，我们已经在 42 个国家开放了办事处，并希望在条件允许的情况下重新开设更多办事处。

在世界其他地区，我们没有更广泛地重新开放。为了让员工能够提前制定计划，我们将把我们的全球在家志愿工作选项延长到 2021 年 6 月 30 日，适用于所有不需要在办公室工作的员工。我希望这能为你们提供所需的灵活性，在接下来的 12 个月里平衡工作与照顾自己和亲人之间的关系。

这意味着，大多数谷歌员工可以在你们办公室所在国家的任何地方继续远程工作到 2021 年 6 月。如果你们目前居住在办公室所在地以外的国家，或正在考虑搬家，请熟悉常见问题解答，并期待收到当地领导和人力资源运营部门的回复。

我们仍在从在家工作的经验中学到很多东西，并将利用这些知识来指导我们对谷歌未来工作的态度。我期待着在接下来的几周里与你们更多地讨论这个问题。

就目前而言，Go/CoronaVirus 仍然是我们获得返回办公室和在家工作实时信息的最佳场所，Go/cvmentalHealth 拥有良好的资源。我知道推迟返岗时间可能会带来复杂的情绪，我想确保你们能照顾好自己。

再次感谢你们为支持我们的用户和彼此所做的一切。