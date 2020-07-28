马斯克：全新特斯拉超级工厂将以看似不可能的速度建设

7 月 28 日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉去年宣布欧洲的超级工厂将建在德国柏林，并在今年年初动工，很快就完成了进厂道路的建设和工厂所在地森林的清理，在完成土地平整之后就已开始了基础施工，厂房在本月初也已开始建设。

▲ 特斯拉柏林超级工厂效果图

对于柏林超级工厂的建设，特斯拉 CEO 马斯克当地时间周一在社交媒体上表示，这一工厂将以看似不可能的速度建设。

马斯克是在他活跃的社交媒体上，评论一篇 “特斯拉柏林超级工厂建设：德国效率能跟上上海速度吗”的报道时，透露柏林超级工厂将以看似不可能的速度建设的。

马斯克认为柏林超级工厂将以看似不可能的速度建设，主要是得益于预制施工，马斯克在评论时就提到，德国的预制施工方法令人印象深刻。

▲ 特斯拉柏林超级工厂施工现场

马斯克所提到的预制施工法，在建设工厂等大型建筑物时是一种很有效率的施工方法，建筑物的大型部件先在其他区域建成，再运到工厂所在地进行组装。柏林超级工厂采用的是混凝土结构，混凝土立柱和墙面，都是在其他区域完成预制，在通过铁路运送到工厂所在地搭建。

从此前的报道来看，柏林超级工厂所需的混凝土立柱，在 6 月中旬就已开始进场，7 月初就已有 12 根立柱竖起。而在周一的报道中，图片显示又有一批混凝土立柱和墙面，通过火车运抵工厂，两台起重机正在装卸。