产业链人士：台积电内部认为英特尔芯片代工订单不会长久

7 月 28 日消息，据国外媒体报道，在上周的二季度财报分析师电话会议上，芯片巨头英特尔宣布他们考虑将芯片交由其他厂商代工，本周就出现了台积电获得英特尔芯片代工订单的消息。

台积电目前在芯片工艺方面走在行业前列，英特尔是全球重要的处理器供应商，如果能获得英特尔的代工订单，对台积电的产能利用和业绩提升则会非常有帮助。

从外媒的报道来看，英特尔已经交由台积电的，是 2021 年的 GPU 代工订单，共有 18 万片，采用台积电的 6nm 工艺，5nm 及 3nm CPU 的合作计划也在推进之中。

由于台积电先进工艺制程的代工订单，目前较为充足，还有部分厂商在排队等待台积电的产能，获得英特尔的订单之后，台积电时候会增加产能也就备受关注。

但产业链人士透露，台积电内部认为英特尔的芯片代工订单不会是长时期的，因此即使获得了英特尔的代工订单，他们也不会为此而增加产能。

台积电内部不认为英特尔的代工订单是长久的，可能还是与英特尔方面的表态及目前的一些调整有关。

在上周的二季度财报分析师电话会议上，英特尔 CEO 罗伯特 · 斯旺表示，如果需要用到其他厂商的制程工艺，他们称之为应急计划，他们也准备那样做，采用其他厂商的工艺技术，他们会有更多的选择也会更灵活，在工艺落后的情况下，他们可以尝试其他的选择，而不是全部由他们自己制造。

而在当地时间周一，罗伯特 · 斯旺宣布对技术架构进行调整，将技术、系统架构和客户集团划分为 5 个团队，每个团队的负责人直接向她汇报，技术发展是官网公布的第一个团队，由在公司效力了 24 年的 Ann B. Kelleher 博士领导，Kelleher 领带的这一团队，未来一段时间的重点是 7nm 和 5nm 芯片制程工艺的研发。由此可见，英特尔目前还并未放弃自主制造芯片。