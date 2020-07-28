马斯克证实：特斯拉电动皮卡 Cybertruck 车身可通过加热变色

7 月 28 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在推特上证实，其首款电动皮卡 Cybertruck 的冷轧钢车身可以通过加热得到不同的颜色。

据外媒报道，一位推特用户问马斯克，当被加热到不同的温度时，特斯拉 Cybertruck 采用的冷轧不锈钢是否会改变颜色。对此，马斯克的回答是 “Yes”。

目前尚不清楚的是，特斯拉是否会将这作为标准选择提供，或者是否需要通过售后服务提供。

据悉，Cybertruck 的外形和规格已经与传统的内燃机皮卡大不相同，不断变化的车身颜色将帮助它创造一个更加独特的外观。

特斯拉是在去年 11 月在美国发布其电动皮卡 Cybertruck 的，这款皮卡配备有 6 个座椅，最大续航里程为 500 英里（约合 805 公里），起价为 3.99 万美元（约合 28 万元）。

特斯拉预计，将从 2021 年开始在其位于加州弗里蒙特的主要工厂生产 Cybertruck。此外，该公司还将在其位于得州奥斯汀的工厂生产这款皮卡。

据悉，马斯克是在第二财季财报电话会议上宣布，特斯拉的下一座超级工厂将建在得州奥斯汀的。该工厂占地约 2000 英亩，距离奥斯汀机场约 5 分钟路程，距离奥斯汀市中心约 15 分钟。

马斯克表示，该工厂除了生产特斯拉的电动皮卡 Cybertruck 外，还将生产其 Semi 电动半挂卡车。