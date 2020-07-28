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realme 真我 V5 手机上架京东开启预约，8 月 3 日开始预售

2020/7/28 17:21:25 来源：IT之家 作者：问舟/实习 责编：问舟/实习
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IT之家7月28日消息 ，realme 真我 V5 5G 手机今日上架京东商城并开启预约，由于该手机尚未发布，目前该机价格等因素均尚处于待揭晓的状态。该机将于 8 月 3 日 15:00 正式发开启预售，并将于不晚于 8 月 31 日之前发售。

据目前已有信息，realme 真我 V5 将搭载一颗主频为 2.0GHz 的 5G 处理器（具体型号未知），采用一块 6.5 英寸 2400×1080 分辨率的 LCD 打孔屏，选用了 16MP 前置以及后置四摄（48MP + 8MP + 2MP + 2MP）相机模组，内置 5000mAh 大容量电池（额定容量 4800mAh），支持 30W 快速充电，重 194 克。

此外，据工信部入网信息，realme 真我 V5 机身尺寸为 162.2×75.1×9.1mm，拥有拥有 6/8GB 的运行内存以及 128/ 256GB 的机身存储 . 其他方面，该机采用了侧面指纹识别，运行基于 Android 10 的操作系统，拥有深灰色、绿色和银色三种配色。而 realme V5 另一款入网的型号还拥有一款 64GB 机身存储的版本。

IT之家了解到目前 realme V5 已上架京东商城并开启预约活动。

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关键词：Realme手机

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