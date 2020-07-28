特斯拉柏林工厂将建电池生产线，生产全新电池

7 月 28 日消息，据国外媒体报道，德国勃兰登堡经济部长乔格 · 斯坦巴赫（Jorg Steinbach）表示，电动汽车制造商特斯拉的柏林超级工厂未来将生产 “全新的电池”。

斯坦巴赫表示，特斯拉的新电池将采用一种 “全新的技术”，且比以前制造的电池更小，但拥有更高的能量密度，这也就意味着续航里程的增加。

在上周五举行的第二季度财报电话会议上，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克曾透露，该公司将在柏林工厂实现电池的本地化生产，以满足该工厂的需求。

当时，一家德国媒体也报道称，特斯拉将在德国 Grünheide 生产电池，而该地正是该公司建设其柏林超级工厂的地方。

现在，外媒报道称，特斯拉计划在其德国新工厂中建造一条电池生产线。斯坦巴赫表示，该电池设施的建造将在特斯拉柏林工厂建设项目的第二阶段进行。

此外，特斯拉动力系统和能源工程部门的高级副总裁德鲁 · 巴格利诺（Drew Baglino）确认，特斯拉最终将在柏林建立一个电池设施。不过，这取决于该公司什么时候能在这个新工厂里组建一支足够的电池制造团队。

特斯拉的柏林工厂是该公司的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。

此前，马斯克曾在推特上透露，特斯拉将在其柏林工厂生产电池、动力系统和整车（从生产 Model Y 开始）。

该工厂预计将于 2021 年 7 月前建成投产，第一阶段的重点是生产 Model Y，目标是每周生产 10000 辆汽车。