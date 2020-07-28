首页
辣品
IT圈
搜索
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>苹果

曾公开怒怼苹果，泰勒 - 斯威夫特新专辑《Folklore》创下 Apple Music 新纪录

2020/7/28 20:17:44 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 7 月 28 日消息 泰勒 - 斯威夫特（Taylor Swift）上周出人意料地发布了新专辑《Folklore》，该专辑也迅速在 Apple Music 上创下了一个新纪录，那就是该平台上 24 小时内被播放最多的纪录，达到 3547 万次播放

不过，该专辑在 Spotify 上更加火爆，在该平台 24 小时内就获得了 7940 万次播放量。

据悉，受新冠疫情影响，《Folklore》是通过远程创作和录制的，自周四发布以来，这张专辑在二十四小时内的全球销量超过了 130 万张，这也是自 2019 年斯威夫特的《情人》专辑推出以来的最佳表现。

值得一提的是，斯威夫特曾在 2015 年给苹果写了一封公开信，内容是反对 Apple Music 拒绝在用户三个月免费试用期内向艺术家支付版权费，她当时因此将 2014 年的专辑《1989》从 Apple Music 上下架。

IT之家了解到，在这封信公布后不久，苹果公司就改变了做法，开始在新用户免费试用 Apple Music 的这段时间内向艺人付费。这使得斯威夫特和苹果之间的关系开始变好，前者的歌曲会在 Apple Music 上首发，同时苹果还推出了一系列由斯威夫特主演的 Apple Music 广告。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Apple Music

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用

True { }