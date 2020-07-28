曾公开怒怼苹果，泰勒 - 斯威夫特新专辑《Folklore》创下 Apple Music 新纪录

IT之家 7 月 28 日消息 泰勒 - 斯威夫特（Taylor Swift）上周出人意料地发布了新专辑《Folklore》，该专辑也迅速在 Apple Music 上创下了一个新纪录，那就是该平台上 24 小时内被播放最多的纪录，达到 3547 万次播放。

不过，该专辑在 Spotify 上更加火爆，在该平台 24 小时内就获得了 7940 万次播放量。

据悉，受新冠疫情影响，《Folklore》是通过远程创作和录制的，自周四发布以来，这张专辑在二十四小时内的全球销量超过了 130 万张，这也是自 2019 年斯威夫特的《情人》专辑推出以来的最佳表现。

值得一提的是，斯威夫特曾在 2015 年给苹果写了一封公开信，内容是反对 Apple Music 拒绝在用户三个月免费试用期内向艺术家支付版权费，她当时因此将 2014 年的专辑《1989》从 Apple Music 上下架。

IT之家了解到，在这封信公布后不久，苹果公司就改变了做法，开始在新用户免费试用 Apple Music 的这段时间内向艺人付费。这使得斯威夫特和苹果之间的关系开始变好，前者的歌曲会在 Apple Music 上首发，同时苹果还推出了一系列由斯威夫特主演的 Apple Music 广告。