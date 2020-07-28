消息称 LG Display 将为 6.1 英寸苹果 iPhone 12 提供 2000 万个 OLED 面板

IT之家 7 月 28 日消息 据此前报道，三星将为今年的 iPhone 12 系列手机提供大部分 OLED 面板，但据日经新闻的最新报道，LG Display 也将分得一杯羹，三星的订单量仅比往年略有增长。

在今年即将推出的四款苹果新机中，有传言称三星将为三款机型提供显示屏：5.4 英寸的入门级 iPhone 12 以及 6.1 英寸和 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro 机型。据悉，三星计划为 5.4 英寸机型出货 3000-3500 万块显示屏，为 6.1 英寸和 6.7 英寸高端机型各出货 1500-2000 万块显示屏。同时，LG Display 预计将为低端 6.1 英寸机型提供 2000 万块显示屏。

根据日经的报告，LG Display 的订单是上一年数量的 5 倍。这对于一个已经经历了连续 6 个季度亏损的部门来说是个大好消息，LG Display 认为，随着其 OLED 面板工厂开始满负荷运转，将在下半年大大改善其财务状况。

这对苹果来说也是一个积极的消息，因为苹果的目标是实现供应商多元化。在未能达到 2020 年第二季度 iPhone 的预计销量后，苹果需要向三星支付估计 9.5 亿美元赔偿费，因为未能达到采购目标。据报道，苹果支持 LG Display 的 OLED 开发，部分原因是为了降低采购成本，并削弱三星对 OLED 显示器的垄断。

IT之家了解到，去年 LG Display 为苹果提供了 iPhone 11 的 LCD 面板，但其 OLED 面板的良品率未能提高，也未能在前年夏天完全达到交付目标，据称这激怒了苹果。中国厂商京东方也通过招聘前三星工程师的方式提高了部分 OLED 技术，而苹果也开始评估京东方位于中国成都和绵阳两市的工厂的生产质量。此前有报道甚至称，京东方将为低端的 6.1 英寸 iPhone 12 提供几百万块 OLED 显示屏，但日经的消息显示，京东方的面板可能会在明年被采用。