苹果 iPhone 12/Pro/Pro Max、iPhone 11 Pro/Max 屏幕尺寸 / 刘海对比图曝光

IT之家7月28日消息 此前5.4英寸iPhone 12和iPhone 11 Pro的屏幕刘海对比图曝光，现在苹果iPhone 12系列和iPhone 11 Pro/Max多款iPhone手机的屏幕尺寸和刘海缺口尺寸有了更全面的观感对比。

外媒wccftech报道，从5.4英寸的机型到6.7英寸的大尺寸版本，据传苹果共准备了四款iPhone 12机型，由于多元化的推出，预计将覆盖全球很多不同尺寸的手掌。为了了解这些显示屏尺寸的对比，以及查看与上一代iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的尺寸区别，爆料人士@komiya_kj 提供了一张示意图，并对比了iPhone 12和iPhone 11 Pro之间的屏幕尺寸，还对比了刘海缺口尺寸。

虽然大家已经知道有些iPhone 12设备会比其他设备更大或更小，但还是想知道的一个区别是刘海缺口的大小是否有变化。

IT之家发现，这张示意图显示，苹果 iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，都相比前代产品有了稍微狭窄的缺口。除此之外，所有即将推出的机型宽度似乎都没有比iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max更窄。

iPhone 12系列新版本采用了与2020年iPad Pro相似的设计语言，而且这些机型也有可能采用双面平面玻璃，而不是像苹果大多数竞争对手那样采用2.5D或者瀑布屏的玻璃。