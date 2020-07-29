AMD 第二季度营收 19 亿美元，净利同比增 349%

北京时间 7 月 29 日凌晨消息，AMD 今天公布了 2020 财年第二季度财报。报告显示，AMD 第二季度营收为 19.32 亿美元，比去年同期的 15.31 亿美元增长 26%，比上一季度的 17.86 亿美元增长 8%；净利润为 1.57 亿美元，比去年同期的 3500 万美元增长 349%，与上一季度的净利润 1.62 亿美元相比有所下降。AMD 第二季度业绩超出华尔街分析师此前预期，且第三季度营收展望也超出预期，从而推动其股价在盘后交易中大幅上涨近 10%。

主要业绩：

在截至 6 月 30 日的这一财季，AMD 的净利润为 1.57 亿美元，比去年同期的 3500 万美元增长 349%，与上一季度的净利润 1.62 亿美元相比有所下降。AMD 第二季度每股收益为 0.13 美元，高于去年同期的 0.03 美元，但低于上一季度的 0.14 美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD 第二季度调整后净利润为 2.16 亿美元，相比之下去年同期的调整后净利润为 9200 万美元，上一季度的调整后净利润为 2.22 亿美元；调整后每股收益为 0.18 美元，相比之下去年同期的调整后每股收益为 0.08 美元，上一季度的调整后每股收益为 0.18 美元，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，30 名分析师平均预期 AMD 第二季度每股收益将达 0.16 美元。

AMD 第二季度营收为 19.32 亿美元，比去年同期的 15.31 亿美元增长 26%，比上一季度的 17.86 亿美元增长 8%，也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，29 名分析师平均预期 AMD 第二季度营收将达 18.6 亿美元。

AMD 第二季度运营支出为 6.75 亿美元，相比之下去年同期为为 5.62 亿美元，上一季度为 6.41 亿美元。其中，研发支出为 4.60 亿美元，相比之下去年同期为 3.73 亿美元；营销、总务和行政支出为 2.15 亿美元，相比之下去年同期为 1.89 亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD 第二季度调整后运营支出为 6.17 亿美元，相比之下去年同期为 5.12 亿美元，上一季度为 5.84 亿美元。

AMD 第二季度运营利润为 1.73 亿美元，相比之下去年同期的运营利润为 5900 万美元，上一季度的运营利润为 1.77 亿美元；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD 第二季度调整后运营利润为 2.33 亿美元，相比之下去年同期的运营利润为 1.11 亿美元，上一季度的运营利润为 2.36 亿美元。AMD 第二季度毛利率为 44%，与去年同期的 41% 相比上升 3 个百分点，与上一季度的 46% 相比下降 2 个百分点。

各部门业绩：

按业务部门划分，AMD 第二季度来自于计算和图形部门的营收为 13.67 亿美元，高于去年同期的 9.40 亿美元，但低于上一季度的 14.38 亿美元；运营利润为 2.00 亿美元，相比之下去年同期的运营利润为 2200 万美元，上一季度的运营利润为 2.62 亿美元。

企业、嵌入和半定制业务的营收为 5.65 亿美元，低于去年同期的 5.91 亿美元，但高于上一季度的 3.48 亿美元；运营利润为 3300 万美元，低于去年同期的 8900 万美元，相比之下上一季度的运营亏损为 2600 万美元。

其他所有业务的运营亏损为 6000 万美元，相比之下去年同期的运营亏损为 5200 万美元，上一季度的运营亏损为 5900 万美元。

业绩展望：

AMD 预计，2020 财年第三季度营收约为 25.5 亿美元，上下浮动 1 亿美元，同比增长约 42%，环比增长约 32%，这一业绩展望超出华尔街分析师预期；不按照美国通用会计准则的毛利率预计将会达到 44% 左右。据雅虎财经频道提供的数据显示，29 名分析师平均预期 AMD 第三季度营收将达 23.2 亿美元。

AMD 还预计，2020 财年全年该公司营收同比增长约 32%，不按照美国通用会计准则的毛利率预计将会达到 45% 左右。

股价变动：

当日，AMD 股价在纳斯达克常规交易中下跌 1.36 美元，报收于 67.61 美元，跌幅为 1.97%。在随后截至美国东部时间周二下午 4 点 48 分（北京时间周三凌晨 4 点 48 分）的盘后交易中，AMD 股价大幅上涨 6.65 美元，至 74.26 美元，涨幅为 9.84%。过去 52 周，AMD 的最高价为 71.63 美元，最低价为 27.43 美元。