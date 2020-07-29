Omdia：中国移动与中国广电合作将对中国 5G 市场产生深远影响

来自 Omdia 的最新报告称，中国广播电视网络有限公司（以下简称 “中国广电”）的合作伙伴策略以及 700MHz 频谱的分配使用最终于今年 5 月敲定。Omdia 亚太服务提供商市场研究经理 Ramona Zhao 认为，中国移动与中国广电之间的新合作关系，将推动中国 5G 的发展，并为供应商创造良好的机会。不过，尽管对中国 5G 发展持乐观态度，Omdia 也注意到了一些不确定因素。

中国在 5G 网络部署方面正式形成 “2V2”格局

在 5G 时代，中国有 4 家移动运营商，但就 5G 网络而言，这场竞赛中最终出现了两个联盟——“中国移动 + 中国广电”与 “中国电信 + 中国联通”。

2019 年 9 月，中国联通和中国电信率先达成了 5G 网络 “共建共享”框架联盟。与中国三大运营商相比，中国广电在电信基础设施方面比较薄弱，因此其网络战略一直是业界关注的焦点。

中国广电的网络战略及其资产计划，特别是其 700MHz 频谱，终于在今年 5 月份揭晓。2020 年 5 月 20 日，中国移动和中国广电宣布了有关 5G 共建共享的合作框架协议。根据合作框架协议，双方将按 1:1 比例共同投资建设 700MHz 5G 无线网络，共同所有并有权使用 700MHz 5G 无线网络资产。此外，根据协议，中国移动将有偿开放共享 2.6GHz 频段 5G 网络。中国移动将承担 700MHz 无线网络运行维护工作，中国广电向中国移动支付网络运行维护费用。在 700MHz 频段 5G 网络具备商用条件前，中国广电有偿共享中国移动 2G/4G/5G 网络为其客户提供服务。

中国移动和中国广电有望受益于这一新的合作伙伴关系

Omdia 预计，此次合作将同时为中国移动和中国广电带来良好的机遇。

· 对于中国广电来说，接入中国移动的 2G/4G/5G 网络将解决缺乏传统电信基础设施的难题，并为中国广电提供几乎立即可用的网络能力。此外，随着中国移动加入 700MHz 阵营，700Mhz 5G 行业的成熟度可能会加速。

对于中国移动来说，700MHz 频段的使用权将是对中国移动 5G 频谱资源的一个重要补充，使其现在拥有 700MHz、2.6GHz 和 4.9GHz 频段的丰富频谱组合。具体来说，Omdia 认为，宝贵的 700MHz 频谱将帮助中国移动更快地扩大 5G 网络覆盖，从而更容易实现全国覆盖。

根据协议，双方的合作期限约为 10 年。从长远来看，Omdia 认为，这一新的合作伙伴关系将通过整合电信和内容这两个生态系统，并利用双方的传统优势，对中国 5G 市场产生更深远的影响。根据协议，中国移动和中国广电将共同探索产品和运营等领域的创新，在内容和平台等领域开展深入合作，并在渠道和客户服务等领域进行合作运营。

尽管不确定性依然存在，但供应商仍有更多的机会

Omdia 的报告《新冠疫情在中国：挑战中存在着机遇》预计，在后疫情时代，5G 部署将会加速。研究显示，中国三大电信运营商——中国移动、中国电信和中国联通——计划在 2020 年进行大量 5G 投资，投资金额是 2019 年 5G 投资金额的 4 倍。现在，随着中国广电计划的敲定，Omdia 预期对于供应商来说将会有更多的机会。

然而，由于美国政府在 5 月 15 日宣布限制华为购买采用美国技术的半导体芯片，不确定性仍然存在。在今年 5 月举行的 2020 年华为全球分析师大会上，华为表示其供应链比以往任何时候都更加开放，但美国政府制裁的影响仍需要评估。

由于华为目前是中国最大的 5G 设备供应商，因此这家科技巨头在中国 5G 发展中将扮演重要角色。

【注：Omdia 由 Informa Tech 的研究部门（Ovum、Heavy Reading 和 Tractica）与收购的 IHS Markit 技术研究部门合并而成，是一家全球领先的技术研究机构。】