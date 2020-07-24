中国移动张滨：针对未成年人提供绿色上网服务能力

7 月 24 日消息 目前全世界互联网用户中约 1/3 为未成年人，我国未成年网民规模已达 1.75 亿 , 据统计，我国有近一半（46%）的未成年网民在上网时遭遇淫秽色情、血腥暴力等不良信息，互联网的快速发展也给未成年人带来一些负面内容。

在今天举行的中国互联网大会 “互联网治理论坛”上，中国移动信安中心总经理张滨介绍，中国移动积极探索，借助网络技术优势，提供绿色上网服务能力，对未成年人群体上网实现信息报告、安全防护、时间管理，为孩子打造健康的上网环境，全方位守护孩子的健康成长。

国际社会高度重视未成年人上网保护

国际各方高度重视未成年人上网保护，相关国际组织、科技企业已通过多种途径积极开展大量工作。英国行业自律组织网络观察基金会（IWF）一直致力于解决互联网上日益增多的违法犯罪活动问题，特别是儿童色情问题，防止未成年人受到网络色情、暴力等不良信息的影响。互联网热线国际协会（INHOPE），开通了首部抵制在线非法活动的热线，接受公众对互联网非法事件的举报，收集全球儿童色情内容举报数据样本。这些国际组织通过接受举报、设立内容分级标准等方式，积累了大量 “黑名单”网站和儿童色情内容图片样本库，提供给相关国家机构、企业等开展识别和过滤工作。科技公司也通过技术手段来保护未成年人上网。微软、谷歌等科技公司开发了不良内容识别技术，并与美国政府机构进行联动。

张滨介绍，我国在未成年人上网保护领域也开展了大量工作。近年来，国家正加快完善未成年人上网法律保护体系，目前在国家层面法律、行政法规和部门规章各个立法层级都有积极进展。2017 年实施的《网络安全法》已对与未成年人有关的网络安全等作出相关规定。2019 年《预防未成年人犯罪法》进入修订阶段，重点回应了社会关注的未成年人网络沉迷等问题。2020 年 7 月《未成年人保护法》修订草案已提请人大常委会，进入二审阶段，其中专门增设的 “网络保护”，力图实现对未成年人的线上线下全方位保护。

同时，国家网信办在 2019 年 10 月和 2020 年 3 月分别实施了《儿童个人信息网络保护规定》和《网络生态治理规定》，明确了与未成年人相关的保护要求。目前，国家网信办正在配套出台《未成年人网络保护条例》，呼应《未成年人保护法》中的相关内容。全国 “扫黄打非”工作小组办公室近年来陆续开展了针对未成年人保护的 “护苗行动”和 “净网行动”，严厉打击利用互联网制作传播淫秽色情信息行为，为未成年人提供健康、绿色的上网环境。

中国移动借助网络技术优势，提供绿色上网服务能力

张滨指出，经过调研分析，现在家长对未成年人上网最关心三个问题：一是孩子用手机玩些什么？二是孩子看的内容健康吗？三是孩子沉迷手机怎么办？需要政府、社会、家庭、企业等各方积极探索，共同破解难题。

针对三大痛点，中国移动积极探索，借助网络技术优势，提供绿色上网服务能力，对未成年人群体上网实现信息报告、安全防护、时间管理，为孩子打造健康的上网环境，全方位守护孩子的健康成长。

针对未成年人上网，采用专用 APN 等技术，实现网络流量精准采集和实时定位，向家长报告孩子上网信息。家长可获得孩子当日使用 APP、手机流量等情况，随时查询孩子位置信息，了解孩子网络行为偏好和行踪，及时发现异常。

针对未成年人上网，中国移动抽调已为妈妈的员工，探索组建了 “妈妈班”团队，她们站在妈妈的角度，以是否适合下一代看到为标准过滤不良网站，为孩子提供绿色上网环境。针对未成年人上网，基于网络侧的流量管控技术，家长可灵活设置孩子手机的可上网时段，对孩子上网时间进行管理，孩子在终端侧无法修改设置，帮助孩子养成良好的网络使用习惯，有效防止网络沉迷。

长期以来，中国移动践行企业社会责任，持续开展未成年人上网保护、防范打击电信网络诈骗等工作，相关实践连续三年获得联合国信息社会世界峰会 “杰出项目奖”（WSIS Prizes Champion），工作经验得到国际各方认可，为全球运营商贡献了中国智慧与中国方案。

张滨最后分享了他对于未成年人上网保护的一些思考，主要包括四方面内容：一是加强顶层设计，加快未成年人保护专项立法，加速配套法规条例出台。二是加强标准制定，完善淫秽色情判定标准，设立内容分级标准。三是加强技术攻关，加大科研攻关力度掌握核心技术，提升新业务新技术管控能力。四是加强国际合作，推动与 IWF 等国际组织信息共享，促进与国际相组织机构交流合作。

张滨表示：“未成年人上网保护需要各方一起，加强交流合作，构建共识、共赢、共建的局面，共同推动全球互联网治理进程，营造清朗网络空间。”