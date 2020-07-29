爆料：小米 10 Pro 超大杯手机拥有 “今年最强快充组合”

IT之家7月28日消息 雷军此前暗示，小米10 Pro超大杯发布会即将到来。今天微博博主@数码闲聊站 表示，小米超大杯应该是今年最强快充组合，有线+无线+反向生态，有线和无线单拎出来也是王炸。不过该博主未具体说明快充瓦数。

该博主还在评论回复称，其他厂商的有线125W+无线65W不能在同一手机中使用。

此前消息称，小米新机可能使用120W有线快充，而今年3月份小米已经发布了40W无线闪充技术。

另外，昨天爆料称，小米10 Pro超大杯手机没有搭载108MP主摄，主摄像素为4800万像素。108MP相机可能用作超广角，配置或为48MP主摄+48MP超长焦+12MP变焦+108MP超广角。

小米CEO雷军微博此前表示，现在旗舰机堆的功能越来越多，设计难度和成本都越来越高。哪些功能是必须的呢？从列举的配置看，似乎在暗示小米10 Pro超大杯新机的多个亮点配置。

其中包括：

双扬声器

X轴线性马达

屏幕高刷新率

3.5mm耳机孔

NFC

红外遥控

30倍及以上的变焦

前后光学传感器(灵敏的自动亮度)

4500mAh及以上电池

无线充电

VC散热板

IT之家此前报道，小米新机已经通过国家3C认证，支持120W快充充电。



全新的超大杯版小米 10 Pro将升级到 120Hz AMOLED 屏，搭载骁龙 865，其 CPU 频率达到 2.84GHz（有望超频），跑分达到68万分。