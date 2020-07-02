小米手机深圳通互联互通卡已上线

IT之家 7 月 2 日消息 据IT之家网友投稿，带有 NFC 功能的小米手机以及 Redmi 手机已经可以免费开通深圳通互联互通卡。

首次开通免除 20 元开卡服务费，并且享受普通深圳通卡的本地优惠，公交 8 折，地铁 95 折，更可享受地铁公交换乘立减 0.4 元优惠。

IT之家了解到，如果之前已经开通京津冀互联互通卡的米粉，建议先将此卡移除到云端，然后就可以开通深圳通互联互通卡。